Harmadik aranyát is új rekorddal nyerte meg 13 évesen, a beszéd nagyobb gondot jelent neki

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Mindhárom egyéni versenyszámát megnyerte a 13 éves kínai úszótehetség a Japánban zajló Ázsia Játékokon. Jü Ce-ti (Yu Zidi) szerdán 400 méter vegyesen is versenycsúcsot döntött, és minden idők ötödik leggyorsabb úszónője lett a számban. Hosszú Katinka Európa-rekordjánál végül „csak" 200 vegyesen teljesített jobban.

Wiszt Péter
2026. 09. 23. 12:50
Jü Ce-ti 400 vegyesen is remekelt Fotó: Xinhua via AFP/Chen Zeguo
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úszásHosszú KatinkaÁzsia JátékokSummer McIntosh

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