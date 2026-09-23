Hiába kongatják a vészharangot a szakszervezetek, az ORFK titkolózik arról, hány rendőr szerelt le

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Nem árulja el az Országos Rendőr-főkapitányság, hogy a Tisza-kormány hivatalba lépése óta hány rendőr szerelt le, és hány korábban távozott egyenruhás tért vissza az állományba. Pedig a rendőrség súlyos létszámhiánnyal küzd, a szakszervezetek pedig már felmondási hullám lehetőségéről is beszéltek. Lapunkat a Belügyminisztérium irányította az ORFK-hoz, kérdéseinkre azonban nem kaptunk választ.

Kárpáti András
2026. 09. 23. 12:52
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Szeptember elején aztán a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésén az is világossá vált, hogy 2026-ban már nem lesz béremelés a rendvédelmi állomány számára, azt a kormány 2027-re ígéri. A szakszervezetek szerint ugyanakkor továbbra sem kaptak konkrét tájékoztatást sem az emelés mértékéről, sem annak pontos időpontjáról. Akkor már felmondások, tömeges betegállomány, sőt akár munkabeszüntetés lehetőségét is felvetették arra az esetre, ha ősz végéig sem történik érdemi előrelépés.

A Közszolgálati Rendőr Szakszervezet ugyancsak súlyos helyzetről számolt be. Tóth Zoltán, a szervezet szóvivője lapunknak arról beszélt, hogy az állomány fizikai és mentális állapota egyaránt aggasztó, a béremelés pedig szerinte már nem egyszerűen jövedelmi kérdés, hanem a tisztességes megélhetés és a biztonságos munkavégzés feltétele.

Ebben a helyzetben továbbra is megválaszolatlan a legegyszerűbb kérdés: valójában hány rendőr hagyta el a testületet az elmúlt csaknem négy hónapban? Az ORFK válasza nélkül az sem állapítható meg, hogy a korábbi rendőrök visszacsábítására tett kormányzati kísérlet mennyire bizonyult eredményesnek, illetve sikerült-e akár csak mérsékelni a már nyáron is súlyos létszámhiányt.

 

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