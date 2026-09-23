Jön az orosz megtorlás? Elzárhatják a csapokat a magyarországi ukrán üzemanyagtároló miatt

Nagy bajban lehetnek a benzinkutak Magyarországon, ha az oroszok beváltják a fenyegetéseiket (Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto)

Magyarország céltábla lehet

Az elképzelés kapcsán lapunknak Hortay Olivér, a Fidesz gazdaságpolitikusa korábban arról beszélt lapunknak, hogy az új beruházás célkeresztet rajzol Magyarországra. Az energiapiaci szakértő ennek kapcsán felidézte: az elmúlt hónapok arról szóltak, hogy Oroszország és Ukrajna is az ellenséges fél energetikai infrastruktúrája ellen hajtott végre célzott támadásokat. Éppen ezen a hétvégén Ukrajna a moszkvai olajfinomítót támadta drónokkal, de az ukrán infrastruktúrát is rengeteg orosz támadás éri. A szakpolitikus kijelentette: