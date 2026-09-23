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Jön az orosz megtorlás? Elzárhatják a csapokat a magyarországi ukrán üzemanyagtároló miatt

Jön az orosz megtorlás? Elzárhatják a csapokat a magyarországi ukrán üzemanyagtároló miatt

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Oroszország leállíthatja a kőolajszállítást Magyarországra, miután a Mol szándéknyilatkozatot írt alá az ukrán Naftogaz vállalattal üzemanyagtároló kapacitások magyarországi kiépítéséről Ukrajna szükségleteire.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 23. 10:04
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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Nagy bajban lehetnek a benzinkutak Magyarországon, ha az oroszok beváltják a fenyegetéseiket (Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto)
Nagy bajban lehetnek a benzinkutak Magyarországon, ha az oroszok beváltják a fenyegetéseiket (Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto)

Magyarország céltábla lehet

Az elképzelés kapcsán lapunknak Hortay Olivér, a Fidesz gazdaságpolitikusa korábban arról beszélt lapunknak, hogy az új beruházás célkeresztet rajzol Magyarországra. Az energiapiaci szakértő ennek kapcsán felidézte: az elmúlt hónapok arról szóltak, hogy Oroszország és Ukrajna is az ellenséges fél energetikai infrastruktúrája ellen hajtott végre célzott támadásokat. Éppen ezen a hétvégén Ukrajna a moszkvai olajfinomítót támadta drónokkal, de az ukrán infrastruktúrát is rengeteg orosz támadás éri. A szakpolitikus kijelentette:

Az, hogy Magyarországon dedikáltan Ukrajna ellátásához szükséges létesítmény épül, jelentősen megnöveli a geopolitikai veszélyeket.

 

OroszországkőolajUkrajnaMolMagyarország

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