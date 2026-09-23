„Őszintén válaszoltam a Magyar Nemzet kérdésére, aljas történetet kerekítettek belőle”

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Öt évvel a botrányos kirúgása után felidézte a Herthától történt távozásának körülményeit Petry Zsolt. A korábbi magyar válogatott kapus szerint a 2021-es, Magyar Nemzetnek adott, a bevándorlás problémáját is érintő nyilatkozatából politikai fegyvert csináltak Németországban, noha ő elsősorban csak Gulácsi Pétert szerette volna megvédeni. Petry Zsolt a berlini klubbal folytatott peréről is beszélt: elmondása szerint az első békítő tárgyaláson a bírónő a véleménynyilvánítás szabadságára hivatkozott.

Szalay Attila
2026. 09. 23. 7:28
Petry Zsolt szerint politikai támadás áldozata volt Németországban, megszólalt a botrányos kirúgásáról a Herthától Fotó: BRITTA PEDERSEN Forrás: dpa-Zentralbild
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A Hertha azonnal kirúgta, munkaügyi per lett belőle

Petry nem fogadta el az akkoriban a Bundesligában szereplő Hertha indoklását a munkaviszonya azonnali megszüntetéséről, ezért jogi útra terelte az ügyet. Most a per körülményeit is felidézte:

A per két évig tartott, végül az ügyvédem javaslatára peren kívül megegyeztem a Her­thával. Szívesen végigvittem volna az ügyet, hogy kimondják: a véleményem miatt nem meneszthetett volna a klub. Az első békítő tárgyaláson a bírónő úgy fogalmazott: attól, hogy belépek a Her­tha edzőközpontjának kapuján, a véleménynyilvánítási szabadságomat nem vagyok köteles a kapun kívül hagyni.

Petry ügyvédei tanácsára peren kívül állapodott meg a berlini egyesülettel. Az egyezség részletei nem nyilvánosak, így az eljárás nem végződött olyan bírósági ítélettel, amely eldöntötte volna a menesztés jogszerűségének kérdését.

A berlini klub 2021. április 6-i hivatalos közleménye szerint a vezetőség alapos belső egyeztetést követően döntött Petry menesztéséről. Carsten Schmidt akkori ügyvezető elismerte a magyar szakember korábbi munkáját, és hangsúlyozta, hogy a klubnál soha nem tapasztaltak részéről homofób vagy idegengyűlölő magatartást. Nyilvános kijelentéseit azonban összeegyeztethetetlennek tartották az egyesület értékeivel.

Petry a németországi kirúgása után nem tervezett újra a profi futballban munkát vállalni, de amikor 2023-ban Markus Gisdol lett a Samsunspor vezetőedzője, akivel a Hoffenheimnél dolgozott együtt, az ő hívására Törökországba ment. Gisdol alig több mint fél év után távozott, de a magyar szakembert marasztalták, és azóta is a török klubnál dolgozik.

Petry Zsoltmagyar labdarúgó–válogatottHertha BSC

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