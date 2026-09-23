„Őszintén válaszoltam a Magyar Nemzet kérdésére, aljas történetet kerekítettek belőle”

A Hertha azonnal kirúgta, munkaügyi per lett belőle

Petry nem fogadta el az akkoriban a Bundesligában szereplő Hertha indoklását a munkaviszonya azonnali megszüntetéséről, ezért jogi útra terelte az ügyet. Most a per körülményeit is felidézte:

A per két évig tartott, végül az ügyvédem javaslatára peren kívül megegyeztem a Her­thával. Szívesen végigvittem volna az ügyet, hogy kimondják: a véleményem miatt nem meneszthetett volna a klub. Az első békítő tárgyaláson a bírónő úgy fogalmazott: attól, hogy belépek a Her­tha edzőközpontjának kapuján, a véleménynyilvánítási szabadságomat nem vagyok köteles a kapun kívül hagyni.

Petry ügyvédei tanácsára peren kívül állapodott meg a berlini egyesülettel. Az egyezség részletei nem nyilvánosak, így az eljárás nem végződött olyan bírósági ítélettel, amely eldöntötte volna a menesztés jogszerűségének kérdését.

A berlini klub 2021. április 6-i hivatalos közleménye szerint a vezetőség alapos belső egyeztetést követően döntött Petry menesztéséről. Carsten Schmidt akkori ügyvezető elismerte a magyar szakember korábbi munkáját, és hangsúlyozta, hogy a klubnál soha nem tapasztaltak részéről homofób vagy idegengyűlölő magatartást. Nyilvános kijelentéseit azonban összeegyeztethetetlennek tartották az egyesület értékeivel.

Petry a németországi kirúgása után nem tervezett újra a profi futballban munkát vállalni, de amikor 2023-ban Markus Gisdol lett a Samsunspor vezetőedzője, akivel a Hoffenheimnél dolgozott együtt, az ő hívására Törökországba ment. Gisdol alig több mint fél év után távozott, de a magyar szakembert marasztalták, és azóta is a török klubnál dolgozik.