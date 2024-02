Petry Zsolt a kirúgása ellenére sem bánta meg, hogy elmondta a véleményét

Óriási port kavart 2021. áprilisában a Magyar Nemzet egyik interjúja. Ebben Petry Zsolt beszélt a pályafutásáról, a magyar válogatottról, a Hertháról, amelynek akkor éppen az egyik edzője volt, ám a volt válogatott kapus őszintén elmondta a véleményét olyan társadalmi kérdésekről is, mint az azonos neműek házassága és a migráció. Ez csapta ki a biztosítékot Németországban, és a berlini klub menesztette Petry Zsoltot. Azóta csaknem három év telt el, és most a Mandinernek adott interjút, amelyben elárulta, a történtek ellenére sem bánta meg a szavait, és beszélt arról is, hogy mennyire viselte meg a meghurcolása.

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

– Az évek alatt a sport megtanított arra, hogyan kell felállni a pofonból. Ez ugyan egy kicsit más jellegű pofon volt, mert itt nem volt javítási lehetőség. Meg se kérdeztek, csak rám zúdítottak mindent. A legjobban nem is a saját sorsom viselt meg, hanem az, hogy hova jutottunk. Sok nehéz helyzetből kijöttem, de az, hogy 2021-ben az ember nem mondhatja el a véleményét, ha az egy konzervatív álláspontot képvisel, az nem normális. A saját tapasztalatom, hogy ezért rögtön megbélyegeznek. Ez viselt meg igazán. Hát, milyen világban élünk? És ez igaz az izraeli–palesztin vagy az orosz–ukrán helyzetre is. Elsősorban a propaganda vívja a háborút, és ez nem egy demokratikus világrendre vall.