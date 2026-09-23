Burgonyaválság: Magyarországon eltűnőben a hazai termés, Európában a hőség szűkíti a kínálatot

Németországban, Belgiumban és Hollandiában szintén a magas hőmérséklet és a vízhiány nehezíti a termelést. Az öntözés nélküli területeken különösen gyengék lehetnek a hozamok, miközben a kisebb gumóméret és a minőségi problémák a feldolgozóipar számára is kihívást jelentenek.

Franciaországban a termelők veszteségeit már mintegy 400 millió euróra becsülik. A kisebb gumóméret és a változó szárazanyag-tartalom a frisspiaci értékesítés mellett a feldolgozóipar helyzetét is nehezíti.

A magyar piac is érzékenyebbé válhat

Az európai fejlemények Magyarország szempontjából azért különösen fontosak, mert a hazai termelés már önmagában sem képes egész évben biztosítani a belföldi igényeket. Hazánk korábban önellátó volt burgonyából, még exportálni is tudtunk, ám mára már változott a helyzet. Télen és tavasszal a francia, német és holland burgonya pótolja a hiányzó hazai mennyiséget. Azonban ha a fő európai beszállító országokban is visszaesik a kínálat, az import beszerzése és ára is kedvezőtlenebbül alakulhat.

A burgonyapiac így néhány hónap alatt a túltermelés problémájából a kínálati kockázatok felé fordult. Magyarországon pedig tovább nehezíti a helyzetet a termőterület jelentős csökkenése.

Ráadásul a vízhiány problémája itt fokozottan jelentkezik, mivel a burgonya különösen érzékeny a vízhiányra és a forróságra. Az Agrárágazat.hu a MATE Keszthelyi Burgonyakutató Intézetének vezetőjét, Plgár Zsoltot idézi, aki már tavasszal felhívta a figyelmet arra, hogy hazánkban hosszabb távon azok a termelők maradthatnak versenyben, akik képesek megfelelő vízellátást biztosítani. Csakhogy ez jelentős beruházást igényel, ami a kisebb és közepes méretű gazdaságok számára nagy kihívás lehet.