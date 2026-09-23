Borítókép: LGT 1976 (Fotó: Fortepan/Urbán Tamás)
LGT-kvíz: Presser, Somló és a legendás slágerek – vajon mennyire ismeri a Locomotiv GT-t?
A Miénk itt a tér és a Ringasd el magad mindenki számára ismerős lehet, de vajon az LGT történetének részletei is megvannak?
Mit jelent az LGT együttes neve?
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