Donald Trump az ENSZ-ben: Míg mások a békéről csak beszéltek, én békét teremtettem

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Az amerikai elnök beszédében arra is figyelmeztetett, hogy „megsemmisítheti” Iránt. Donald Trump ugyanakkor hozzátette, megállapodásra törekszik. Trump az ENSZ-közgyűlésen Dániával és Grönlanddal i megállapodást kötött.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 22. 19:19
Donald Trump az ENSZ-közgyűlésen Fotó: ANGELA WEISS Forrás: AFP
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Az ENSZ Biztonsági Tanácsának szerdai, a mesterséges intelligenciáról és a nemzetközi biztonságról szóló ülése előtt Trump elismerte az új technológia kihívásait, de azt mondta: „Nem fogom elfojtani valami olyan növekedését, ami nagyobb lesz, mint az ipari forradalom”.

A beszéd egy magas szintű diplomáciai napot nyitott az ENSZ-ben, beszéde után Trumpnak legalább 11 világvezetővel fog találkozni, köztük Andy Burnham brit miniszterelnökkel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Delcy Rodriguez venezuelai ideiglenes vezetővel, valamint az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Omán, Bahrein, Kuvait és Katar képviselőivel.

Grönlandi megállapodás

Donald Trump, valamint Grönland és Dánia vezetői kedden megállapodást írtak alá, amely nagyobb amerikai katonai jelenlétet tesz lehetővé Grönlandon, és megoldhatja a stratégiailag elhelyezkedő és ásványkincsekben gazdag sziget körüli patthelyzetet. 

Az aláírási esemény után közzétett megállapodás szövege szerint az Egyesült Államok létrehozhat egy „Arany Dóm” védelmi rendszert Grönlandon, amely pajzsként szolgál a ballisztikus rakéták fenyegetése ellen. 

A legrövidebb út Európából Észak-Amerikába az északi-sarki szigeten keresztül vezet, ahol az amerikai katonai bázis található.

Prime Minister Mette Frederiksen, Greenland's government leader Jens-Frederik Nielsen, and US President Donald Trump during the signing ceremony at the UN building in New York, Tuesday, September 22, 2026. (Photo: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2026) (Photo by Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix via AFP)
Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN / Ritzau Scanpix

Az aláírási ünnepség előtt az ENSZ-ben összegyűlt világvezetők előtt mondott beszédében Trump azt mondta, hogy a megállapodás „állandó ellenőrzést biztosít az Egyesült Államoknak a biztonság és minden egyéb szükséglet felett az adott területen”.

Amerika egyetlen ellenségének sem lesz többé joga katonai jelenlétet létesíteni Grönlandon, vagy érzékeny beruházásokat végrehajtani ott a mi kifejezett írásbeli jóváhagyásunk nélkül 

– mondta Trump.

Trump a megállapodást Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel és Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnökkel együtt írta alá. Frederiksen a megállapodást „örökké tartónak” nevezte, és hozzátette, hogy az hangsúlyozza a NATO-szövetség fontosságát, valamint tiszteletben tartja Grönland önrendelkezési jogát.

Borítókép: Donald Trump az ENSZ-ben (Fotó: AFP)

ENSZIránDonald TrumpGrönland

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