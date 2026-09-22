Donald Trump az ENSZ-ben: Míg mások a békéről csak beszéltek, én békét teremtettem

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának szerdai, a mesterséges intelligenciáról és a nemzetközi biztonságról szóló ülése előtt Trump elismerte az új technológia kihívásait, de azt mondta: „Nem fogom elfojtani valami olyan növekedését, ami nagyobb lesz, mint az ipari forradalom”.

A beszéd egy magas szintű diplomáciai napot nyitott az ENSZ-ben, beszéde után Trumpnak legalább 11 világvezetővel fog találkozni, köztük Andy Burnham brit miniszterelnökkel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Delcy Rodriguez venezuelai ideiglenes vezetővel, valamint az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Omán, Bahrein, Kuvait és Katar képviselőivel.

Grönlandi megállapodás

Donald Trump, valamint Grönland és Dánia vezetői kedden megállapodást írtak alá, amely nagyobb amerikai katonai jelenlétet tesz lehetővé Grönlandon, és megoldhatja a stratégiailag elhelyezkedő és ásványkincsekben gazdag sziget körüli patthelyzetet.

Az aláírási esemény után közzétett megállapodás szövege szerint az Egyesült Államok létrehozhat egy „Arany Dóm” védelmi rendszert Grönlandon, amely pajzsként szolgál a ballisztikus rakéták fenyegetése ellen.

A legrövidebb út Európából Észak-Amerikába az északi-sarki szigeten keresztül vezet, ahol az amerikai katonai bázis található.

Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN / Ritzau Scanpix

Az aláírási ünnepség előtt az ENSZ-ben összegyűlt világvezetők előtt mondott beszédében Trump azt mondta, hogy a megállapodás „állandó ellenőrzést biztosít az Egyesült Államoknak a biztonság és minden egyéb szükséglet felett az adott területen”.

Amerika egyetlen ellenségének sem lesz többé joga katonai jelenlétet létesíteni Grönlandon, vagy érzékeny beruházásokat végrehajtani ott a mi kifejezett írásbeli jóváhagyásunk nélkül

– mondta Trump.

Trump a megállapodást Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel és Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnökkel együtt írta alá. Frederiksen a megállapodást „örökké tartónak” nevezte, és hozzátette, hogy az hangsúlyozza a NATO-szövetség fontosságát, valamint tiszteletben tartja Grönland önrendelkezési jogát.

Borítókép: Donald Trump az ENSZ-ben (Fotó: AFP)