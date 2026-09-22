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Hámori Luca már érmes az ökölvívó Európa-bajnokságon

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Hámori Luca kedden remek teljesítménnyel bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női 65 kilogrammos súlycsoportjában. Hámori Luca a keddi negyeddöntőben lett ellenfelét győzte le.

Magyar Nemzet
2026. 09. 22. 17:43
Hámori Luca útban az aranyérem felé Szófiában Fotó: MOHD RASFAN Forrás: AFP
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Hámori LucaEurópa-bajnokságökölvívás

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