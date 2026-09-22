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Újabb bomba ketyeg Erling Haaland körül

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Nem nyugszanak a kedélyek a világ legjobb csatára körül. Erling Haaland, a norvég válogatott szupersztárja elvileg időtlen időkig a Manchester City játékosa. Elvileg.

Lantos Gábor
2026. 09. 22. 15:58
Norway's forward #09 Erling Braut Haaland celebrates after scoring his team's second goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between Ivory Coast and Norway at the Dallas Stadium in Arlington on June 30, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP
Erling Haaland körül izzik a levegő Fotó: Europress/AFP//Paul Ellis
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Erling HaalandBarcelonaReal Madrid

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Magyar Péter egyetlen fegyverét a nappaliból is megérthetjük

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Sosem gondoltam volna, hogy akkor fogom megfejteni Magyar Péter világát, amikor az óvodás gyermekemet próbálom nyugtatni.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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