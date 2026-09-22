Pócs János kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

Panyi Miklós Fotó: Ladóczki Balázs

Van-e olyan szálloda, ahova egy 11 éves gyerek egy idegen férfival besétálhat – tette fel a kérdést az ellenzéki képviselő, aki arra sem lát reális esélyt, hogy a gyermeket pont a Tisza Párt tarnazsadányi szervezői találják meg.

A gyermekvédelem politikai termék, úgy ahogy ezt Gyurkó Szilvia több fórumon is elmondta – jegyezte meg.

Példátlan eljárás

Ismert, felfüggesztette az Országgyűlés Panyi Miklós és Pócs János fideszes országgyűlési képviselők mentelmi jogát kedden. Panyi Miklós esetében a döntést a parlament 141 igen, 45 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett hozta meg. Pócs János mentelmi jogát 141 igen, 45 nem szavazattal függesztették fel, miután felfüggesztették Kocsis Máté (Fidesz) mentelmi jogát is.

A képviselők mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazás vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. A fideszes országgyűlési képviselőkkel szemben egy ügyvéd tett feljelentést a Zsolti bácsi-ügyben közzétett és megosztott Facebook-bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt.

„A feljelentés tárgya rágalmazás, másodlagosan becsületsértés számtalan Facebook- és YouTube-tartalom miatt.” – fogalmazott Sasi-Nagy Edit, a Mentelmi Bizottság elnöke, aki kifejtette, hogy a Szőlő utcai ügyről van szó, valamint Bangó Sándor egyik interjújáról, amelyről fideszes képviselők azt állították, hogy „politikai céllal, pénzért felépített hamis vád hangzott el, amelyben az ügyvédnek kulcsszerepe volt” .