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Felfüggesztették három fideszes képviselő mentelmi jogát

Újabb mérföldkő: a Tisza egy alapvető parlamenti szokásjogot rúgott fel

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Alapvető szokásjogot rúgott fel a Tisza azzal, hogy képviselői nem támogatták a Fidesz és a KDNP jelöltjeit a Médiatanácsba, miközben az ellenzéki pártok megszavazták a kormánypárt jelöltjeit. Deák Dániel jobboldali influenszer is arra hívta fel a figyelmet, hogy korábban bevett gyakorlat volt, hogy a pártok kölcsönösen támogatták egymás jelöltjeit, és úgy véli, a történtek tovább erősítik azt az érzetet, hogy a Tisza az állami médiát saját politikai céljaira használná.

Pámer Dávid
2026. 09. 22. 12:26
Fotó: Ladóczki Balázs
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Kettészakad a Tisza-frakció?

Gyalázatos események mentén láthattuk először kettészakadni a Tisza frakcióját – tette közzé a Facebookon Takács Árpád fideszes képviselő. Mint mondta, a testületen belüli egyensúly fenntartásáról előzetesen konszenzus született: a pártok és a bizottságok kölcsönösen támogatták volna egymás jelöltjeit, így a Fidesz és a KDNP elöltjét is. Ezt az egyeztetések során Radnai Márk is megerősítette.

A szavazáson azonban végül néhány vokson múlt, hogy a jelöltjeink nem kapták meg a szükséges támogatást

– írta a politikus, aki szerint az eredményből jól látszik: a Tisza-frakció egy része még tartotta magát a megállapodáshoz. Magyar Péter utolsó pillanatban érkező utasítása után azonban a frakció másik része már nem támogatta az ellenzéki jelölteket – így született meg ez a meglehetősen szokatlan eredmény.

A Médiatanács így a Tiszáé. Semmi meglepetés

– hangsúlyozta Takács Árpád, hozzátéve: fékekről és ellensúlyokról beszélnek, miközben éppen az ellenkezőjét építik. Kijelentette, ez az eset pedig azt is megmutatta, hogy Magyar Péter már a saját frakcióján belül is önkényesen uralkodik, még akkor is, ha ezzel a saját embereit is megalázza, így csapja be a saját pártját, így csapja be a választóit.

 

deák dánielmédiatanácstisza

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