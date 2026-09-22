Újabb mérföldkő: a Tisza egy alapvető parlamenti szokásjogot rúgott fel

Kettészakad a Tisza-frakció?

Gyalázatos események mentén láthattuk először kettészakadni a Tisza frakcióját – tette közzé a Facebookon Takács Árpád fideszes képviselő. Mint mondta, a testületen belüli egyensúly fenntartásáról előzetesen konszenzus született: a pártok és a bizottságok kölcsönösen támogatták volna egymás jelöltjeit, így a Fidesz és a KDNP elöltjét is. Ezt az egyeztetések során Radnai Márk is megerősítette.

A szavazáson azonban végül néhány vokson múlt, hogy a jelöltjeink nem kapták meg a szükséges támogatást

– írta a politikus, aki szerint az eredményből jól látszik: a Tisza-frakció egy része még tartotta magát a megállapodáshoz. Magyar Péter utolsó pillanatban érkező utasítása után azonban a frakció másik része már nem támogatta az ellenzéki jelölteket – így született meg ez a meglehetősen szokatlan eredmény.

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– hangsúlyozta Takács Árpád, hozzátéve: fékekről és ellensúlyokról beszélnek, miközben éppen az ellenkezőjét építik. Kijelentette, ez az eset pedig azt is megmutatta, hogy Magyar Péter már a saját frakcióján belül is önkényesen uralkodik, még akkor is, ha ezzel a saját embereit is megalázza, így csapja be a saját pártját, így csapja be a választóit.