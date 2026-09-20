Borítókép: Tüntetést tartanak a Terror Háza előtt (Fotó: Mirkó István)
Hamarosan kezdődik a tüntetés a Terror Háza előtt, kövesse nálunk élőben + videó
Rövid időn belül megkezdődik a Terror Háza Múzeum előtti demonstráció, amelyet Schmidt Mária főigazgatói megbízásának megszüntetése, valamint az intézmény felülvizsgálata és átmeneti bezárása miatt hirdettek meg. A délután három órakor kezdődő tüntetést a HírTV és lapunk is élőben közvetíti.
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