Borítókép: Piramis együttes (Fotó: https://beatkorszak.blog.hu/)
Piramis-kvíz: Révész Sándorék dalait mindenki ismeri, de ezt az 5 kérdést vajon meg tudja válaszolni?
Som Lajos, Révész Sándor, Závodi János, Gallai Péter, Köves Miklós, Szállj fel magasra és Becsület – de vajon a részletekre is emlékszik? Tesztelje tudását!
Ki volt a Piramis együttes legendás énekese?
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