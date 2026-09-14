Borítókép: P.Mobil együttes (Fotó: RockOn)
P. Mobil: Kétforintos dal, Honfoglalás és a rock katonái – mennyire ismeri a legendás bandát?
Évtizedek, legendás zenészek és felejthetetlen dalok – tegye próbára tudását a P. Mobilról!
Ki a P. Mobil alapítója és legendás vezetője?
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