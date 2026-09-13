Hankó Balázs elárulta, hogyan osztották szét a 17 milliárd forintot, próbál felkészülni a meghurcoltatásra

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Kultúrpolitikai harc van, ezért támadtak rá – állítja a volt miniszter.

Kreft-Horváth Márk
2026. 09. 13. 17:57
Fotó: Fülöp Ildikó
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– A döntési folyamat során a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő pénzügyi, szakmai, jogi szempontból ellenőrizte ezeket, ezután döntött az ideiglenes kollégium a kulturális alap céljainak és a rendelkezésre álló forrásoknak való megfelelésről, majd az NKA alelnökének egyetértése után még szükség volt az NKA elnökének a jóváhagyására. Én pedig bizalmi alapon jóváhagytam ezeket az egyedi kérelmeket – mondta el Hankó Balázs. 

A volt miniszter szerint kultúrpolitikai harc folyik, emiatt támadják ők is. Elmondása alapján a volt kormány tudatosan támogatta a nemzeti önazonosságot, a szuverenitás eszméjét és a keresztény értékrendet erősítő kulturális produkciókat, személyeket. Ezek közé sorolja Mága Zoltánt is és Fásy Zsüliettet. 

Akik visszafizettek összegeket, azok Hankó szerint félnek a mesterségesen gerjesztett gyűlölet következményeitől. 

Arra a kérdésre, hogy felkészült-e arra, hogy akár börtönbe is kerülhet, Hankó Balázs azt válaszolta: „Nekem nincsenek illúzióim, próbálok lélekben felkészülni, és felkészíteni a családomat a meghurcoltatás következő állomására.”

 

 

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