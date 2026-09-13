Willi Orbán remek gólt szerzett, mégis visszafogottan nyilatkozott

Az RB Leipzig három forduló után hat ponttal az élmezőny tagja.

A Bayern megállította az újonc Elversberget

Az újonc Elversberg már két forduló után eljutott hat pontig, a harmadik kör zárómeccsén pedig a címvédő Bayern Münchent látta vendégül.

Lennart Karl a vb-álmai végét jelentő sérülése óta először szerzett gólt, de arra még válaszolt az Elversberg a csereember Krattenmacher révén. Harry Kane azonban a gólpassza után góllal is jelentkezett, s az már győztes találat volt.

A 2-1-es győzelemmel a Bayern hét ponton áll, van viszont még két hibátlan csapat a Bundesligában: a Freiburg jobb gólkülönbségével vezet a másik kilencpontos, a Borussia Dortmund előtt.