Senki sem hitte el azt, ami közvetlenül Schäfer András beállása után történt
A német labdarúgó Bundesliga harmadik fordulójának nyitómeccsén az élvonalba frissen visszajutott Schalke 04 3-1-re nyert az Union Berlin otthonában. Schäfer András a szünetben állt be a fővárosi csapatba, amely alig néhány másodperccel később gólt kapott. Az Union a 96. percben szépített, de a 103. percben a vendégek visszaállították a kétgólos különbséget. Schäfer András csapata kieső helyen találhatja magát a forduló végére.
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