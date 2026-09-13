Csak egy napig lehet majd hozzájutni ahhoz a könyvhöz, amely megváltoztatta a magyar regényírás történetét

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Szeptember 27-én, vasárnap a Királydombi Családi Napon egyedülálló irodalmi és nemzeti esemény tanúi lehetnek az érdeklődők: a Magyar Patrióták Közössége gondozásában, hasonmás kiadásban éled újjá az 1836-ban megjelent legelső magyar történelmi regény, az Abafi.

Balázs D. Attila
2026. 09. 13. 5:00
Jósika Miklós: Abafi (reprint)
Forrás: Magyar Patrióták Közössége
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Öt éve vette kezdetét a Királydombon az első Királyfeszt Fotó: Királyfeszt facebook


Egyetlen alkalom a Királydombon


A kötet bemutatójára Nudapesten 2026. szeptember 27-én, vasárnap, a Királydombi Családi Napon (Királyfeszt) kerül sor, ahol a látogatók Domonkos Lászlóval is személyesen találkozhatnak. Ez a rendezvény lesz az egyetlen lehetőség arra, hogy a hazai nagyközönség hozzájuthasson ehhez a ritkasághoz.
A megmaradó példányokra ugyanis nemes feladat vár: a Magyar Patrióták Közössége könyvmissziós programjának keretében közvetlenül erdélyi magyar fiatalok között osztja ki azokat.

Ezzel bezárul – vagy talán inkább újraindul – egy közel kétszáz éves kör, annak hitében, hogy a szellemi örökséget nem elég őrizni, hanem tovább is kell adni

– közölték a szervezők.

 

magyar patrióták közösségeKirálydombabafijósikakönyv

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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