Csak egy napig lehet majd hozzájutni ahhoz a könyvhöz, amely megváltoztatta a magyar regényírás történetét

Öt éve vette kezdetét a Királydombon az első Királyfeszt Fotó: Királyfeszt facebook



Egyetlen alkalom a Királydombon



A kötet bemutatójára Nudapesten 2026. szeptember 27-én, vasárnap, a Királydombi Családi Napon (Királyfeszt) kerül sor, ahol a látogatók Domonkos Lászlóval is személyesen találkozhatnak. Ez a rendezvény lesz az egyetlen lehetőség arra, hogy a hazai nagyközönség hozzájuthasson ehhez a ritkasághoz.

A megmaradó példányokra ugyanis nemes feladat vár: a Magyar Patrióták Közössége könyvmissziós programjának keretében közvetlenül erdélyi magyar fiatalok között osztja ki azokat.

Ezzel bezárul – vagy talán inkább újraindul – egy közel kétszáz éves kör, annak hitében, hogy a szellemi örökséget nem elég őrizni, hanem tovább is kell adni

– közölték a szervezők.