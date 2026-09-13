Csak egy napig lehet majd hozzájutni ahhoz a könyvhöz, amely megváltoztatta a magyar regényírás történetét

Egyetlen alkalom a Királydombon
A kötet bemutatójára Nudapesten 2026. szeptember 27-én, vasárnap, a Királydombi Családi Napon (Királyfeszt) kerül sor, ahol a látogatók Domonkos Lászlóval is személyesen találkozhatnak. Ez a rendezvény lesz az egyetlen lehetőség arra, hogy a hazai nagyközönség hozzájuthasson ehhez a ritkasághoz.
A megmaradó példányokra ugyanis nemes feladat vár: a Magyar Patrióták Közössége könyvmissziós programjának keretében közvetlenül erdélyi magyar fiatalok között osztja ki azokat.
Ezzel bezárul – vagy talán inkább újraindul – egy közel kétszáz éves kör, annak hitében, hogy a szellemi örökséget nem elég őrizni, hanem tovább is kell adni
– közölték a szervezők.
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