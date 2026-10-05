Túl sötét lett a fáraó bőre: Mesterséges intelligenciával tervezett falfestmény miatt áll a bál Egyiptomban

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Botrányt kavart Egyiptomban egy Kairóban készült falfestmény, amelyen Tutanhamon fáraót és Nofertiti királynét a megszokottnál jóval sötétebb bőrrel ábrázolták. A Tahrír téren készült, 66 méter széles alkotást még a kínai elnök látogatása előtt fehér festékkel fedték le, miután a közösségi médiában heves vita bontakozott ki a történelmi alakok ábrázolásáról. A The Guardian beszámolója szerint a falfestmény terveit mesterséges intelligencia segítségével készítették.

Ménes Márta
2026. 10. 05. 12:52
Fotó: Rasmet Basma

A Tahrír téri falfestmény esetében Záhi Havvász, Egyiptom korábbi régiségügyi minisztere is megszólalt. Mint mondta, egy ilyen jelentőségű helyszínen nem lett volna szabad szakmai ellenőrzés nélkül történelmi alakokat ábrázoló munkát készíteni. Szerinte az ókori egyiptomi ábrázolások nem támasztják alá azt az elképzelést, hogy az egyiptomi civilizáció szubszaharai-afrikai eredetű lett volna. Monica Hanna egyiptológus, az American University in Cairo kutatója árnyaltabban közelít a kérdéshez. Szerinte az ókori Egyiptom társadalma sokszínű volt, a déli núbiai közösségektől az északi mediterrán népességig. Vagyis az ókori egyiptomiakat sem lehet egyetlen bőrszínnel meghatározni.

A Tahrír téri alkotást végül fehér festékkel fedték le.

 

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