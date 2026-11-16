Történelmi rekorddal nyitott a Hogyan tudnék élni nélküled? második része

Őszintén hittünk abban, hogy a közönség szeretni fogja ezt a filmet, de arra, ami az elmúlt napokban történt, senki sem lehetett teljesen felkészülve. Ez a rekord nemcsak a színészek, a stáb és az alkotók munkájának elismerése, hanem annak bizonyítéka is, hogy a magyar emberek nyitottak az érzelmes, zenés szórakoztató filmekre. Hálásak vagyunk minden nézőnek, aki jegyet váltott a filmre, és velünk ünnepli ezt a fantasztikus sikert