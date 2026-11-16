Történelmi rekorddal nyitott a Hogyan tudnék élni nélküled? második része

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Minden korábbi magyar filmes nyitóhétvégi rekordot átírt a Hogyan tudnék élni nélküled? második része: a folytatásra három nap alatt több mint 202 ezren váltottak jegyet, a mozikban pedig 528 millió forint feletti bevételt termelt. Ezzel olyan hollywoodi produkciókat is megelőzött, mint a Pókember: Nincs hazaút, vagy az Avatar: A víz útja.

Ménes Márta
2026. 11. 16. 16:21
Történelmi rekorddal nyitott a Hogyan tudnék élni nélküled? második része
Rekordot döntött a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. Fotó: Aknay Csaba

Demjén Ferenc dalai a folytatásban is fontos szerepet kapnak

A Hogyan tudnék élni nélküled? 2. ismét a szerelem, a baráti kötelékek, az újrakezdés és az egymásra találás témáit dolgozza fel. A történetbe ezúttal is szervesen illeszkednek Demjén Ferenc dalai, amelyek az első részben is meghatározó szerepet játszottak.

Őszintén hittünk abban, hogy a közönség szeretni fogja ezt a filmet, de arra, ami az elmúlt napokban történt, senki sem lehetett teljesen felkészülve. Ez a rekord nemcsak a színészek, a stáb és az alkotók munkájának elismerése, hanem annak bizonyítéka is, hogy a magyar emberek nyitottak az érzelmes, zenés szórakoztató filmekre. Hálásak vagyunk minden nézőnek, aki jegyet váltott a filmre, és velünk ünnepli ezt a fantasztikus sikert

– mondta Kirády Attila, a film vezető producere.

A Hogyan tudnék élni nélküled? 2. az InterCom Zrt. forgalmazásában továbbra is műsoron van a magyar mozikban, emellett több határon túli helyszínen is vetítik.

 



 

Hogyan tudnék élni nélküleddemjén ferencNFISzóljon hozzá!

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