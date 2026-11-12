Törőcsik Franciska évtizedeket öregedett, kiderült mi történt pontosan
A magyar mozikban mától látható a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása, amelynek premierjén Tőrőcsik Franciska és Demjén Ferenc is megszólalt. Törőcsik Franciskának embertpróbáló feladatot jelentett az egyik jelenetsor elkészítése.
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