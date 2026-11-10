Világhírű hollywoodi óriás csapott le a Hunyadi-sorozatra
Újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett a magyar filmgyártás: a globális szórakoztatóipari óriás, a Lionsgate megvásárolta a Bán Mór nagysikerű regényciklusán alapuló Hunyadi-sorozat amerikai és egyesült királyságbeli forgalmazási jogait. A Variety beszámolója szerint a megállapodás kiemelkedő jelentőségű, mivel idegen nyelvű sorozatok csak ritkán jutnak el az Egyesült Államokba és az Egyesült Királyságba.
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