Világhírű hollywoodi óriás csapott le a Hunyadi-sorozatra

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Újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett a magyar filmgyártás: a globális szórakoztatóipari óriás, a Lionsgate megvásárolta a Bán Mór nagysikerű regényciklusán alapuló Hunyadi-sorozat amerikai és egyesült királyságbeli forgalmazási jogait. A Variety beszámolója szerint a megállapodás kiemelkedő jelentőségű, mivel idegen nyelvű sorozatok csak ritkán jutnak el az Egyesült Államokba és az Egyesült Királyságba.

Balázs D. Attila
2026. 11. 10. 16:12
Világhírű hollywoodi óriás csapott le a Hunyadi-sorozatra
Forrás: Facebook/Gellért L. Kádár

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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