hunyaditársasjátékLenhardt Balázs

Hunyadi – A nándorfehérvári diadal a játéktáblán

A Kard és Korona kiadó már több mint tíz éve foglalkozik magyar történelmi társasjátékok megjelentetésével, illetve olyan generációk sorának meghatározó élményt nyújtó sorozat társasjátékcsaládba álmodásával, mint a Magyar népmesék rajzfilmek. A kiadó küldetése a közös játék erejével kapcsolni össze generációkat és alternatívát nyújtani a digitalizálódó világ szétforgácsoló hatásaival szemben. Új történelmi játékuk, a Hunyadi – A nándorfehérvári diadal kapcsán beszélgettünk Lenhardt Balázzsal, a kiadó ügyvezetőjével, a játékok megálmodójával a történelem élményszerű megszólaltatásáról, a közösségi játék maradandó élményéről.

Bényei Adrienn
2025. 12. 09. 16:45
Hunyadi
Lenhardt Balázs a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület tagjaival Fotó: KnowHome media
Lenhardt Balázs szerint társasjátékot tervezni hasonló érzés, mint könyvet írni: ezt csak hitből, elszántságból és érdemi mondanivalóból lehet. – Küldetésem, hogy az egyre inkább elgépiesedő világban olyan eszközt adjak az emberek kezébe, amivel kapcsolódni tudnak egymáshoz, és ki tudnak szakadni a mindennapi mókuskerékből.  Sokan még most sem sejtik, hogy az online világ mekkora veszedelem a most felnövő generációkra, akik alapvető szociális készségeket sem tanulnak meg minták nélkül. A társasjáték, mint a Hunyadi egy korokon átívelő lehetőség, hogy a nagyszülőtől az unokáig mindenki együtt üljön le játszani – fogalmazott lapunknak a tervező. 

Hunyadi
A játékosok Hunyadi János, Kapisztrán János, Szilágyi Erzsébet és Szilágyi Mihály bőrébe bújnak

Ez vezette a tervezőt, amikor megálmodta a nándorfehérvári diadal társasjátékos feldolgozását is. Azt az eseményt, amely történelmünk egyik legfényesebb pillanata volt. Bár a téma a tévésorozatnak és Bán Mór regényeinek köszönhetően ismét reflektorfénybe került, a kiadóhoz kötődő Kékjátéknál már évekkel korábban megfogant az ötlet. Lenhardt Balázs két és fél éve kereste meg az írót, és a projektet a sorozat sikerének lendülete vitte a célegyenesbe: nyáron véglegesítették a játékot, amely komplex, mégis közérthető módon mutatja be a csata történetét, prémium minőségű alkotóelemekkel.

A játék teljes mértékben kooperatív: a játékosok csak együtt győzhetik le a túlerőt, az éhséget, a hőséget és a katonák csüggedését. A három nehézségi szintnek köszönhetően kezdők is gyorsan bele tudnak tanulni. Tízéves kortól ajánlott, de korántsem gyerekjáték. A stratégiai döntések, a történelmi szituációk és az együttműködés igénye olyan élményt ad, amely túlmutat a passzív szórakozáson: a korszak valós terhei és dilemmái is átélhetővé válnak.

A játékosok Hunyadi János, Kapisztrán János, Szilágyi Erzsébet és Szilágyi Mihály bőrébe bújnak, mindegyikük egyedi képességekkel segítve a végső győzelmet. Történelmi előismeretre nincs szükség, a kártyák és segítőelemek azonban apránként megismertetik a kort és a szereplőket, a tanulás szinte észrevétlenül történik.

A látványvilág is fontos része a játékélménynek: a borító Pozsgay Gyula munkája, amely egyetlen drámai pillanatba sűríti a csata esszenciáját, Hunyadi rohamával és Kapisztrán keresztes hadaival. A tábla a korabeli Nándorfehérvárt ábrázolja, a kártyák gazdagon illusztráltak – a kiadó számára alapelv, hogy vizuálisan is a legmagasabb minőséget nyújtsa. 

Hogy miért veszi le valaki újra és újra a polcról a játékot? Lenhardt Balázs szerint épp azért, amiért a történelem sem puszta adat: minden újrajátszás más kihívást hoz. A három nehézségi szint, az eltérő eseménypaklik és a pontozási rendszer folyamatosan új stratégiák kidolgozására ösztönöznek. A győzelem sosem garantált, ahogy 1456-ban sem volt az.

A nándorfehérvári diadal csodaszámba ment, és Európa megmenekülését jelentette; a játék pedig arra emlékeztet, hogy a közösség ereje ma is képes csodákat tenni. Lenhardt Balázs szerint ez a játék hosszú időre szól, ahogy 1456 után is sikerült hetven évig visszatartani a török szultánokat egy  Magyarország elleni újabb hadjárattól. Majd csak Mohácsnál dőlt össze a középkori Magyar Királyság, de ez már egy másik történet.

 

