Hunyadi – A nándorfehérvári diadal a játéktáblán

Lenhardt Balázs szerint társasjátékot tervezni hasonló érzés, mint könyvet írni: ezt csak hitből, elszántságból és érdemi mondanivalóból lehet. – Küldetésem, hogy az egyre inkább elgépiesedő világban olyan eszközt adjak az emberek kezébe, amivel kapcsolódni tudnak egymáshoz, és ki tudnak szakadni a mindennapi mókuskerékből. Sokan még most sem sejtik, hogy az online világ mekkora veszedelem a most felnövő generációkra, akik alapvető szociális készségeket sem tanulnak meg minták nélkül. A társasjáték, mint a Hunyadi egy korokon átívelő lehetőség, hogy a nagyszülőtől az unokáig mindenki együtt üljön le játszani – fogalmazott lapunknak a tervező.

Ez vezette a tervezőt, amikor megálmodta a nándorfehérvári diadal társasjátékos feldolgozását is. Azt az eseményt, amely történelmünk egyik legfényesebb pillanata volt. Bár a téma a tévésorozatnak és Bán Mór regényeinek köszönhetően ismét reflektorfénybe került, a kiadóhoz kötődő Kékjátéknál már évekkel korábban megfogant az ötlet. Lenhardt Balázs két és fél éve kereste meg az írót, és a projektet a sorozat sikerének lendülete vitte a célegyenesbe: nyáron véglegesítették a játékot, amely komplex, mégis közérthető módon mutatja be a csata történetét, prémium minőségű alkotóelemekkel.

A játék teljes mértékben kooperatív: a játékosok csak együtt győzhetik le a túlerőt, az éhséget, a hőséget és a katonák csüggedését. A három nehézségi szintnek köszönhetően kezdők is gyorsan bele tudnak tanulni. Tízéves kortól ajánlott, de korántsem gyerekjáték. A stratégiai döntések, a történelmi szituációk és az együttműködés igénye olyan élményt ad, amely túlmutat a passzív szórakozáson: a korszak valós terhei és dilemmái is átélhetővé válnak.

A játékosok Hunyadi János, Kapisztrán János, Szilágyi Erzsébet és Szilágyi Mihály bőrébe bújnak, mindegyikük egyedi képességekkel segítve a végső győzelmet. Történelmi előismeretre nincs szükség, a kártyák és segítőelemek azonban apránként megismertetik a kort és a szereplőket, a tanulás szinte észrevétlenül történik.