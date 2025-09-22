Rendkívüli

Ezzel írt történelmet a Hunyadi

Nézettségi rekordokat döntött a Bán Mór regényfolyamából készült tévéfilmsorozat – derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak (NMHH) a filmsorozat népszerűségét és társadalmi hatását vizsgáló kutatásából. A Hunyadi valódi kulturális jelenséggé vált, amely a képernyőkön túlmutatva formálta a közbeszédet, olvasási szokásokat és identitástudatot – írják.

2025. 09. 22. 13:44
A Bán Mór regényfolyamából készült Hunyadi című tévéfilmsorozat 2025 tavaszán debütált a TV2-n. A történelmi széria, melynek talán legfőbb erénye, hogy reflektorfénybe állította a magyar múltat, kimagasló nézőszámot produkálva tematizálta a közbeszédet.

Ezzel írt történelmet a Hunyadi
A Hunyadi-sorozat az olvasásra is hatást gyakorolt, a nézők közel 30 százaléka felvette Bán Mór regényeit az olvasási listájára. Forrás: NFI

Az NMHH a Gemius, a Neticle, a Nielsen Médiakutató Kft. adatain és egy reprezentatív közvélemény-kutatás információin keresztül vizsgálta a produkció népszerűségét és társadalmi hatását. A közvélemény-kutatás a 18-75 éves korosztályra terjedt ki. Ennek eredménye szerint a célcsoportba tartozók közül minden harmadik ember figyelemmel kísérte a sorozatot, és majdnem minden hatodik válaszadó (15 százalék) az összes epizódot végignézte. A nézők 80 százaléka jól fogadta az alkotást és jellemzően inkább az idősebb korosztályba tartozó, felsőfokú végzettségűeket érdekelte a történet alakulása.

Habár a legtöbben a TV2-n követték az eseményeket, a Netflix is fontos szerepet játszott a sorozat terjesztésében. A filmalkotás túlmutatott a szórakoztatáson, hiszen közösségi beszédtémává vált: a válaszadók fele – a nézők több mint 70 százaléka – folytatott diskurzust az epizódokról a családtagjaival, barátaival vagy a munkatársaival. Ez a fajta kulturális párbeszéd leginkább a fővárosiakra és a diplomásokra volt jellemző. Azt, hogy a Hunyadi-sorozat az olvasásra is hatást gyakorolt, mutatja, hogy a nézők közel 30 százaléka felvette Bán Mór regényeit az olvasási listájára. Az is kiderült, hogy hatalmas igény mutatkozik hasonló történelmi sorozatok iránt: a válaszadók 60 százaléka szívesen nézne újabb, a magyar múltat feldolgozó alkotásokat.

A Hunyadi történelmet írt a nézettségi statisztikák tekintetében, hiszen a sorozat premierepizódjai kivétel nélkül toronymagasan vezették a toplistát az adott idősávban.

Az első két rész sugárzása idején a TV2 több mint félmilliós előnyt szerzett a rivális csatornákkal szemben. Bár a széria előrehaladtával a különbség némileg csökkent, a vezetés továbbra is markáns maradt – a differencia 300 ezer fő körül stabilizálódott. A teljes lakosság körében a Hunyadi premieradásait átlagosan 783 ezren követték élőben, ami azt jelenti, hogy minden ötödik tévénéző ezt a műsort választotta az aktuális kínálatból.

 

