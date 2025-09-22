Ezzel írt történelmet a Hunyadi

A Bán Mór regényfolyamából készült Hunyadi című tévéfilmsorozat 2025 tavaszán debütált a TV2-n. A történelmi széria, melynek talán legfőbb erénye, hogy reflektorfénybe állította a magyar múltat, kimagasló nézőszámot produkálva tematizálta a közbeszédet.
Az NMHH a Gemius, a Neticle, a Nielsen Médiakutató Kft. adatain és egy reprezentatív közvélemény-kutatás információin keresztül vizsgálta a produkció népszerűségét és társadalmi hatását. A közvélemény-kutatás a 18-75 éves korosztályra terjedt ki. Ennek eredménye szerint a célcsoportba tartozók közül minden harmadik ember figyelemmel kísérte a sorozatot, és majdnem minden hatodik válaszadó (15 százalék) az összes epizódot végignézte. A nézők 80 százaléka jól fogadta az alkotást és jellemzően inkább az idősebb korosztályba tartozó, felsőfokú végzettségűeket érdekelte a történet alakulása.