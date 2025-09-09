hunyadiKanadatörténelmi filmNemzeti Filmintézet

Vastaps kísérte a Hunyadi-sorozatot Kanadában

Óriási ovációval fogadta az észak-amerikai közönség a magyar szuperprodukciót. Ismét vörös szőnyegen mutatkoztak a nemzetközi sikereket elért Hunyadi-sorozat alkotói.

Munkatársunktól
2025. 09. 09. 18:25
Forrás: Facebook/Gellért L. Kádár
A Toronto International Film Festival (TIFF) Primetime programjában tartotta észak-amerikai premierjét a Magyarországon és Európában már sikeres Hunyadi-sorozat. A Robert Lantos kanadai magyar producer irányításával megvalósult 10 részes alkotást a fesztivál egyik legkülönlegesebb válogatásába hívták meg, amelyben évről évre a világ legizgalmasabb új televíziós és streaming-sorozatai kapnak helyet.

Hunyadi-sorozat
A tengerentúlon folytatja hódító útját a Hunyadi-sorozat (Forrás: NFI)

A TIFF Primetime programjában korábban olyan alkotások indultak hódító útjukra, mint a Transparent (Amazon), vagy a Black Mirror (Netflix). A Hunyadi-sorozat debütálása is a legnagyobbak között, BBC- és Netflix-sorozatokkal teletűzdelt programban valósult meg. A nemzetközi piacon Rise of the Raven (A holló felemelkedése) címmel terjesztett minisorozatot a torontói közönség a vetítés alapján kitörő lelkesedéssel fogadta, bizonyítva, hogy Hunyadi János története olyan televíziós piacon is megállja a helyét, ahol hatalmas a verseny.

A TIFF Primetime keretében megvalósult amerikai bemutató nemcsak óriási elismerés, hanem ugródeszka is: azt mutatja, hogy Hunyadi története, a bátorság és kitartás üzenete mindenütt érthető és átélhető

– hangsúlyozta Robert Lantos a vetítést követő, hagyományos sajtótájékoztatón.

A torontói fesztiválbemutatót követően a Hunyadi szinte azonnal elérhetővé válik a kanadai nézők számára: a sorozatot 2025. szeptember 19-től a CBC Gem mutatja be. A tengerentúli hódítás megkezdése előtt számos országban sikerrel vetítették a Hunyadit: az idén Szlovénia és Ausztria után Horvátországban a HRT, Németországban a Telekom Deutschland, Szlovákiában az STVR, Svájcban a Blue TV, Izraelben pedig a YES tűzte műsorára, és nemrégiben a Cseh Televízió is csatlakozott ehhez az illusztris körhöz, míg Olaszországban a RAI sugározza majd jövő év elején.

Káel Csaba kormánybiztos a torontói fesztiválon a Telefilm Canada vezetőivel tárgyalt a magyar-kanadai koprodukciós egyezményről, amely olyan alkotások sikeréhez járulhat hozzá, mint korábban a Hunyadi-sorozat, a locarnói fesztiválon díjazott Blue Heron vagy a készülő, nagyszabású Tündér Lala Fairyheart produkció.

Borítókép: Hunyadi-sorozat (Forrás: NFI)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

