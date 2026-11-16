Még egy koncertet ad decemberben Demjén Ferenc, és egy különleges vendéget is bejelentett
A nagy érdeklődés miatt két egymást követő estén is koncertet ad Demjén Ferenc a Papp László Budapest Sportarénában: az eredetileg meghirdetett december 30-i koncert mellett december 29-én is színpadra lép.
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