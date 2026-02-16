Kezdetét veszi a Demjén 80 évad

„Amikor Vajkkal egymás kezébe csaptunk, akkor abban maradtunk, hogy aki eljön az Erkelbe, az büszke magyarként menjen haza, és ma büszke magyarként megy haza” – mondta, majd méltatta az idén 80. születésnapját ünneplő, a helyszínen megjelent Demjén Ferenc énekes-zeneszerzőt, és több évtizedes pályafutását.

Szente Vajk, az Erkel Színház igazgatója a Demjén-musical díszbemutatója után rendezett fogadáson (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Demjén-slágerek a színpadon is

Van, amikor színházat csinálni megtiszteltetés, és ez a mai nap ilyen volt, hiszen egy Kossuth-díjas leganda előtt léphettünk fel

– emelte ki Szente Vajk, a színház igazgatója.

A Demjén Ferenc dalainak felhasználásával készült film musicalváltozatát február 13-án mutatták be az Erkel Színházban. A darabot mi is megnéztük, ebben a cikkben számoltunk be róla. A szereposztásban a teátrum csapatának tagjai mellett feltűnnek a film egyes szereplői is, mások mellett Ember Márk, Törőcsik Franciska, Marics Péter, Veréb Tamás, Tóth Angelika, Brasch Bence, Csobot Adél, Puskás-Dallos Péter, Feke Pál és Auksz Éva is. A darab díszlettervezője Rákay Tamás, a jelmeztervező Kovács Yvette Alida, a koreográfus Túri Lajos Péter, rendezője Szente Vajk. A szövegkönyvet Kirády Attila ötletéből, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyve alapján Szente Vajk és Galambos Attila írta.

Évtizedes rekordott döntött meg a Demjén-film

A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet 2024-ben mutatták be a magyar mozikban, a nézettsége négy évtizedes rekordot döntött meg, több mint egymillióan látták Magyarországon, és 56 hétig volt a mozik műsorán, ami szinte

példa nélküli a magyar filmgyártás történetében.

A siker a televízióban is folytatódott: a TV2 újévi premierje 1,5 milliós nézettségével közel 13 éves rekordot döntött meg. Ritkán fordul elő, hogy egy magyar film egyszerre uralja a mozit, a képernyőt és most már a streaminget is.