Kezdetét veszi a Demjén 80 évad

„Amikor Vajkkal egymás kezébe csaptunk, akkor abban maradtunk, hogy aki eljön az Erkelbe, az büszke magyarként menjen haza, és ma büszke magyarként megy haza” – mondta, majd méltatta az idén 80. születésnapját ünneplő, a helyszínen megjelent Demjén Ferenc énekes-zeneszerzőt, és több évtizedes pályafutását.
Demjén-slágerek a színpadon is
Van, amikor színházat csinálni megtiszteltetés, és ez a mai nap ilyen volt, hiszen egy Kossuth-díjas leganda előtt léphettünk fel
– emelte ki Szente Vajk, a színház igazgatója.
A Demjén Ferenc dalainak felhasználásával készült film musicalváltozatát február 13-án mutatták be az Erkel Színházban. A darabot mi is megnéztük, ebben a cikkben számoltunk be róla. A szereposztásban a teátrum csapatának tagjai mellett feltűnnek a film egyes szereplői is, mások mellett Ember Márk, Törőcsik Franciska, Marics Péter, Veréb Tamás, Tóth Angelika, Brasch Bence, Csobot Adél, Puskás-Dallos Péter, Feke Pál és Auksz Éva is. A darab díszlettervezője Rákay Tamás, a jelmeztervező Kovács Yvette Alida, a koreográfus Túri Lajos Péter, rendezője Szente Vajk. A szövegkönyvet Kirády Attila ötletéből, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyve alapján Szente Vajk és Galambos Attila írta.
Évtizedes rekordott döntött meg a Demjén-film
A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet 2024-ben mutatták be a magyar mozikban, a nézettsége négy évtizedes rekordot döntött meg, több mint egymillióan látták Magyarországon, és 56 hétig volt a mozik műsorán, ami szinte
példa nélküli a magyar filmgyártás történetében.
A siker a televízióban is folytatódott: a TV2 újévi premierje 1,5 milliós nézettségével közel 13 éves rekordot döntött meg. Ritkán fordul elő, hogy egy magyar film egyszerre uralja a mozit, a képernyőt és most már a streaminget is.
A Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca és Marics Péter főszereplésével készült alkotást Orosz Dénes rendezte, a forgatókönyvet Kormos Anett és Goda Krisztina írták. A történet a mában és 1994-ben játszódik, és egy balatoni nyár történetét meséli el.
