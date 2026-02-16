Demjén-slágerek, szerelem és balatoni nyár: megérkezett a várva várt Hogyan tudnék élni nélküled? az Erkel színpadára

Már készülhettünk az élményre, hiszen szokatlan utcai installációk hirdették Budapest több pontján, hogy valami csoda készül az Erkel Színházban. A balatoni strandokat idéző lépcsők vetítették előre a történet helyszínét, amely minden korosztály számára közös élményt jelent, hiszen gyerekként és felnőttként is ugyanazt a hangulatot és atmoszférát idézi fel mindannyiunkban. A Hogyan tudnék élni nélküled? a film klasszikus szerelmi történetét új zenei és látványvilággal gondolja tovább, miközben hű marad az eredeti alkotás érzelmi mélységéhez. Korszerű, mai hangzású, mégis nosztalgikus zenéket komponáltak a musicalhez, amely Demjén Ferenc slágereire épül.

A Hogyan tudnék élni nélküled? sztárzenekara, a Kuplung együttes. Fotó: Erkel Színház/Kaszner Nikolett

A Hogyan tudnék élni nélküled? musicalváltozata hatalmas siker



Ez az érzelmekkel teli, romantikus történet szerelemről, veszteségről és újrakezdésről mesél. Minden dal egy élethelyzetet, egy emléket, egy ismerős érzést hoz felszínre bennünk.

A történet felidézi a 90-es évek nyári balatoni hangulatát, amelyben egy rockzenekar, három elválaszthatatlan barátnő és a szerelem ígérete fonódik össze, amikor újra meg kell tanulni bízni, elengedni és szeretni.

A jól ismert slágerek hidat képeznek a generációk között, fiataloknak és idősebbeknek is valódi élményt nyújtanak. A korszak hangulatát modern koreográfiák idézik meg, amiket látványos színpadi megoldások kísérnek.

A musical szereposztásában a színház csapatának tagjai mellett feltűnnek a film egyes szereplői is, persze köztük nagy az átfedés. A főszereplők a filmhez hasonlóan Ember Márk és Törőcsik Franciska, utóbbinak lesz váltótársa, Kovács Gyopár. Szerepel természetesen Marics Peti a darabban is, akinek váltótársa Veréb Tamás lesz. További szereplők: Tóth Angelika, Brasch Bence, Kirády Marcell, Kovács Harmat, Szabó P. Szilveszter, Vásári Mónika, Csobot Adél, Fehér Tibor/Puskás-Dallos Péter, Cseh Dávid Péter, Pásztor Virág, Bede-Fazekas Máté, valamint Bernáth Nina/Kápolnási Maia Elinor. A jelenkori Gergőt Feke Pál, a jelenkori Esztert Auksz Éva alakítja. Az összes szereplőről elmondhatjuk, hogy mindent beleadtak a bemutató sikerébe.