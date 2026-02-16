Demjén-slágerek, szerelem és balatoni nyár: megérkezett a várva várt Hogyan tudnék élni nélküled? az Erkel színpadára

Hogyan tudnék élni nélküledEMBER MÁRKErkel SzínházSzente Vajk

Sokan néztük szívesen a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet a moziban. Van, aki többször is, mert annyira megragadta a történet bája, Demjén Ferenc zenéje, a kiváló szereplőgárda, a 90-es évek Balatonjának és a fiatalságnak a nosztalgiája. Ha a filmet szerettük, akkor váltsunk jegyet gyorsan az Erkel Színház előadására, mert hihetetlen élményben lesz részünk. Ezen a hétvégén mutatták be Szente Vajk zseniális rendezésében a Hogyan tudnék élni nélküled? című film musicalváltozatát, ami szó szerint elvarázsolt mindannyiunkat.

2026. 02. 16.
Törőcsik Franciska és Ember Márk a musical ikonikus jelenetében Fotó: Erkel Színház/Kaszner Nikolett
Már készülhettünk az élményre, hiszen szokatlan utcai installációk hirdették Budapest több pontján, hogy valami csoda készül az Erkel Színházban. A balatoni strandokat idéző lépcsők vetítették előre a történet helyszínét, amely minden korosztály számára közös élményt jelent, hiszen gyerekként és felnőttként is ugyanazt a hangulatot és atmoszférát idézi fel mindannyiunkban. A Hogyan tudnék élni nélküled? a film klasszikus szerelmi történetét új zenei és látványvilággal gondolja tovább, miközben hű marad az eredeti alkotás érzelmi mélységéhez. Korszerű, mai hangzású, mégis nosztalgikus zenéket komponáltak a musicalhez, amely Demjén Ferenc slágereire épül. 

Hogyan tudnék élni?
A Hogyan tudnék élni nélküled? sztárzenekara, a Kuplung együttes. Fotó: Erkel Színház/Kaszner Nikolett

A Hogyan tudnék élni nélküled? musicalváltozata hatalmas siker


Ez az érzelmekkel teli, romantikus történet szerelemről, veszteségről és újrakezdésről mesél. Minden dal egy élethelyzetet, egy emléket, egy ismerős érzést hoz felszínre bennünk.

A történet felidézi a 90-es évek nyári balatoni hangulatát, amelyben egy rockzenekar, három elválaszthatatlan barátnő és a szerelem ígérete fonódik össze, amikor újra meg kell tanulni bízni, elengedni és szeretni.

A jól ismert slágerek hidat képeznek a generációk között, fiataloknak és idősebbeknek is valódi élményt nyújtanak. A korszak hangulatát modern koreográfiák idézik meg, amiket látványos színpadi megoldások kísérnek.
A musical szereposztásában a színház csapatának tagjai mellett feltűnnek a film egyes szereplői is, persze köztük nagy az átfedés.  A főszereplők a filmhez hasonlóan Ember Márk és Törőcsik Franciska, utóbbinak lesz váltótársa, Kovács Gyopár. Szerepel természetesen Marics Peti a darabban is, akinek váltótársa Veréb Tamás lesz. További szereplők: Tóth Angelika, Brasch Bence, Kirády Marcell, Kovács Harmat, Szabó P. Szilveszter, Vásári Mónika, Csobot Adél, Fehér Tibor/Puskás-Dallos Péter, Cseh Dávid Péter, Pásztor Virág, Bede-Fazekas Máté, valamint Bernáth Nina/Kápolnási Maia Elinor. A jelenkori Gergőt Feke Pál, a jelenkori Esztert Auksz Éva alakítja. Az összes szereplőről elmondhatjuk, hogy mindent beleadtak a bemutató sikerébe.

Marics Peti a színpadon. Fotó: Erkel Színház/Kaszner Nikolett

Már az első dal, a Sajtból van a hold megalapozta a közönség hangulatát, és annyi inger ért minket, hogy nem győztük csodálni a táncosok mozgását, az izgalmas díszleteket, az éneklő színészek hangját. 

Szente Vajk, az Erkel Színház vezetője, a darab rendezője már sokszor bizonyította, hogy tehetséges rendező, aki tele van ötletekkel. Leszögezhetjük, hogy ez a rendezése nem túlzás, eddigi munkáinak egyik legjobbja.

Hihetetlen módon képesek megőrizni a filmszerű hatást: hol a hullámzó Balatont, hol a strandot, hol a budapesti utcákat vetítették háttérnek. Egy óriási felfújható focilabdát dobtak a közönség soraira az erkélyről indítva, a nézők pedig vették a lapot és a színpadig görgették a felemelt kezükkel. Már meg sem lepődtünk, amikor egy-egy korabeli autó gördült be a színpadra, de a változatos díszletek is folyamatos körforgásban érkeztek. A filmhez képest új jelenetekkel is találkozhattunk, például Kirády Marcell lassított felvételben történő elesése zseniális ötlet. 

Az előadás egyik legmeghatóbb jelenete az volt, amikor a közönségnek kiosztott világító pálcák lengetésével kísérték A szabadság vándorai című dalt. Mind a látvány, mind a gyönyörűen előadott dal varázslatos volt.

Különböző interaktív elemekkel tűzdelte tele az előadást a rendező, amelyeknek köszönhetően a néző is úgy érezhette, hogy részese a produkciónak. Olykor megénekeltették a közönséget, sőt egyes nézőket a színpadra hívtak táncolni. 
A díszletet Rákay Tamás, a jelmezeket Kovács Yvette Alida tervezte. A szövegkönyvet Kirády Attila ötletéből Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyve alapján Szente Vajk és Galambos Attila írta. A darab zenei supervisora Menyhárt János volt, ahogy a filmé is, valamint mindkettő koreográfusa Túri Lajos Péter. A darab végén szűnni nem akaró vastapssal köszöntük meg a hatalmas élményt. 


 

