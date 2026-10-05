Ukrán kapufa, óriási fölényben játszik a magyar válogatott ellenfele a Nemzetek Ligájában
A szlovákiai Nagyszombatban, azaz semleges pályán folytatódott a magyar labdarúgó-válogatott sorozata a Nemzetek Ligájában. Ukrajna ezúttal is nehéz ellenfélnek ígérkezett, s azt se feledjük, hogy az ukránok másfél héttel ezelőtt Budapesten 1-0-ra győztek. Kövesse velünk az eseményeket élő, szövegesen frissülő cikkünk segítségével.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en