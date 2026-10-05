Ukrán kapufa, óriási fölényben játszik a magyar válogatott ellenfele a Nemzetek Ligájában

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A szlovákiai Nagyszombatban, azaz semleges pályán folytatódott a magyar labdarúgó-válogatott sorozata a Nemzetek Ligájában. Ukrajna ezúttal is nehéz ellenfélnek ígérkezett, s azt se feledjük, hogy az ukránok másfél héttel ezelőtt Budapesten 1-0-ra győztek. Kövesse velünk az eseményeket élő, szövegesen frissülő cikkünk segítségével.

Lantos Gábor
2026. 10. 05. 19:33
Az első percekben az ukránok nagy fölényben játszottak Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP
Marco RossiUkrajnamagyar labdarúgó–válogatottSzóljon hozzá!

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Robert C. Castel
idezojelekpánik

Hogyan gondolkodjunk a technológiai világvégepánikokról?

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A technológiai apokalipszisnek hosszú az előélete. Az emberiség szinte minden nagyobb technológiai ugrás mellé megtermelte a maga végítélet-forgatókönyvét.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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