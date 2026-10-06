Marco Rossi kíméletlenül őszintén beszélt az Ukrajna elleni meccs után

Tóth Milán kapott még pár percet Rossitól, és éppen akkor lőtt gólt az ukránonak Fotó: JOE KLAMAR / AFP

– Tóth Milán az első félidőben szenvedett, nem tudott párharcokat nyerni a védőkkel szemben, már azon gondolkoztam, hogy lehozom, de azt mondtam, hogy várjunk még öt percet. Erre gólt lőtt. Ez is hozzátartozik a szerencséhez. Addig nem volt hatékony, azt gólt rúgott, ilyen a futball – fogalmazott Rossi.

Különösen emlékezetessé tette mindez az első válogatott gólját szerző Tóth Milán estéjét.

Nem gondoltam volna, hogy a válogatott szünet végére négyszeres magyar válogatott leszek

– mondta a lefújás után a Vasas támadója.

Tóth arról beszélt, hogy már a bemutatkozása is váratlanul érte, az első válogatott gól pedig végképp olyan élmény, amelyet nehéz szavakba öntenie. Külön kiemelte a Nagyszombatba elutazó magyar szurkolókat és azt, hogy góljával végül hozzá tudott járulni a győzelemhez.

Csinger Márk: mindenki küzdött mindenkiért

Ha Tóth Milán története fordulatos volt, Csinger Márké sem kevésbé. A magyar válogatott védője a 85. percben, mindössze két perccel az ukrán egyenlítés után került az ellenfél kapuja elé, majd megszerezte pályafutása első válogatott gólját.

Csinger szerint nem valamilyen begyakorolt támadás vagy különleges taktikai húzás kellett hozzá, hanem mindenekelőtt akarat. A döntő pillanatban azt várta, hogy az előtte helyezkedő ukrán játékos ne tudja elfejelni a labdát.

Csak fejelj luftot!

– idézte fel, mi járt a fejében, mielőtt elé került a labda.

Amikor ez megtörtént, már csak arra koncentrált, hogy kapura lőjön. Csinger a győzelem kulcsát elsősorban a csapategységben látta: arról beszélt, hogy a játékosok végig küzdöttek egymásért, és ha valaki a földre került, azonnal ott volt mellette egy csapattárs.

Magyarország négy mérkőzés után hét ponttal áll a Nemzetek Ligájában, olyan mérleggel, amelyet Rossi saját bevallása szerint az Ukrajna elleni nyitóvereség után maga is nehezen jósolt volna meg.