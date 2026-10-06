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„Tiszteletlenség és provokáció” – felháborodott az ukrán sajtó a magyar győzelem után

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Nemcsak a pályán maradt keserű szájíz Ukrajnában a magyar labdarúgó-válogatott hétfő esti 2-1-es győzelme után. Az ukrán sajtóban már a Nemzetek Ligája-mérkőzés alatt komoly visszhangot váltott ki a két szurkolótábor viselkedése a himnuszok alatt. A tiszteletlenségről és magyar provokációról író ukrán sajtó felháborodását azonban gyengíti, hogy a magyar himnuszt durva ukrán-szlovák közös füttyszó fogadta Nagyszombatban.

Szalay Attila
2026. 10. 06. 6:58
Az ukránok kifütyülték a magyar himnuszt Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP

Andrea Maldera, Ukrajna olasz szövetségi kapitánya nem rejtette véka alá csalódottságát.

– Csalódottak vagyunk, mert ma nem érdemeltünk vereséget – fogalmazott az ukrán kapitány, aki szerint csapata jó mérkőzést játszott, különösen annak fényében, hogy sok újonc kapott szerepet. Maldera ugyanakkor elismerte, hogy az együttesnek meg kell tanulnia jobban kezelni a mérkőzések utolsó perceit, és a második magyar gólnál inkább az érzelmek, illetve a tapasztalat hiánya játszhatott szerepet, mint technikai probléma.

Hasonlóan látta a történteket Illja Krupszkij is. Az ukrán válogatott védője szerint csapata mindent megtett a győzelemért, és legalább a döntetlent meg kellett volna tartania.

Az eredmény nagyon fájó, és véleményem szerint igazságtalan

– mondta Krupszkij.

Eduard Szarapij még konkrétabban a védekezés hibáiról beszélt. Úgy fogalmazott, az első magyar gólnál elveszítették a koncentrációjukat, a másodiknál pedig megengedhetetlen volt, hogy a beadás pillanatában több magyar játékos legyen veszélyes pozícióban az ukrán tizenhatoson belül, mint hazai védő. A játékos szerint ezek „gyerekes hibák” voltak, miközben úgy vélte: Ukrajna a mutatott játék alapján nem szolgált rá a vereségre.

Ukrajnamagyar labdarúgó–válogatottukrán sajtóNemzetek Ligája

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