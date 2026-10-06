„Tiszteletlenség és provokáció” – felháborodott az ukrán sajtó a magyar győzelem után

Hasonlóan látta a történteket Illja Krupszkij is. Az ukrán válogatott védője szerint csapata mindent megtett a győzelemért, és legalább a döntetlent meg kellett volna tartania.

Az eredmény nagyon fájó, és véleményem szerint igazságtalan

– mondta Krupszkij.

Eduard Szarapij még konkrétabban a védekezés hibáiról beszélt. Úgy fogalmazott, az első magyar gólnál elveszítették a koncentrációjukat, a másodiknál pedig megengedhetetlen volt, hogy a beadás pillanatában több magyar játékos legyen veszélyes pozícióban az ukrán tizenhatoson belül, mint hazai védő. A játékos szerint ezek „gyerekes hibák” voltak, miközben úgy vélte: Ukrajna a mutatott játék alapján nem szolgált rá a vereségre.