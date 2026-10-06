„Tiszteletlenség és provokáció” – felháborodott az ukrán sajtó a magyar győzelem után

Andrea Maldera, Ukrajna olasz szövetségi kapitánya nem rejtette véka alá csalódottságát.
– Csalódottak vagyunk, mert ma nem érdemeltünk vereséget – fogalmazott az ukrán kapitány, aki szerint csapata jó mérkőzést játszott, különösen annak fényében, hogy sok újonc kapott szerepet. Maldera ugyanakkor elismerte, hogy az együttesnek meg kell tanulnia jobban kezelni a mérkőzések utolsó perceit, és a második magyar gólnál inkább az érzelmek, illetve a tapasztalat hiánya játszhatott szerepet, mint technikai probléma.