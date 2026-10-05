Adj egy piát, elmondom az életem!

Fotó: Dömölky Dániel/Vígszínház

A továbbörökített családi terhek a darab egyik legmélyebb történetszálában csúcsosodnak ki: Bandi (Pogány Induló, azaz Szirmai Marcell) és alkoholista édesanyja, Márta (Majsai-Nyilas Tünde) fojtogató kapcsolatában. Pogány Induló bevonása kétségtelenül jó marketingfogás, ugyanakkor az előadásban való jelenléte nem marad meg a szerep szintjén: saját zenei karaktere és a hozzá kapcsolódó koncerthelyzetek a produkció formanyelvére is hatással vannak. Ez nemcsak az előadás szövetébe épül be, hanem a szünetben is folytatódik, ezzel időnként elmosva a színházi előadás és a koncertélmény közötti határt.

Szirmai alakításában ugyanakkor a zenészi jelenlét és a színpadi figura többnyire egyensúlyba kerül. A kitörni vágyó, saját dalszövegeit interpretáló rapper szerepe testhezálló, képes megmutatni Bandi valódi drámáját: autonómiájának igénye folyamatosan ütközik az anyja függőségének terhével.

A fiú a szülői szerepek felcserélődésével folyamatosan felügyeli és gondozza az anyját; ez a kényszerű igazodás kilátástalan terhet és kiszolgáltatottságot ró rá. Míg a fiú az anyához, az anya konzekvensen az alkoholhoz hű. Majsai-Nyilas Tünde átütő alakításának csúcspontja a széteső, saját testét elhagyó Márta mozgásalapú önreflexiója, amely kivételes érzékenységgel teszi láthatóvá a kontrollvesztettséget.

Fotó: Dömölky Dániel/Vígszínház

Pátosz és rögvalóság

Az előadás nem lineáris történetvezetésre épül, hanem a kortárs magyar rögvalóság szociografikus tablójaként nagyjából egy év történéseit sűríti színpadra, a 2026-os országgyűlési választásokig. A történet a nemzeti és polgári ünnepek köré szervezett epizódokon keresztül bontakozik ki, miközben egy mai fiatal felnőtt nézőpontjából teszi fel a kérdést: mit jelent ma magyarnak lenni? A hazai mindennapok jellegzetes motívumai – a szurkolói kultúra, a kollektív tévénézés szokásrendszere, a lomizás – egyszerre hordoznak szatirikus és önreflexív jelentést. Az előadás nem külső pozícióból, moralizálva ítéli meg ezeket a jelenségeket, hanem

a sokszor keserű, mégis szórakoztató társadalmi mikrorealitást saját közegünk igazságaként mutatja fel:

hibáinkkal és traumáinkkal együtt ez is hozzátartozik ahhoz a valósághoz, amelyben élünk. Ezt a kettősséget az előadás egyik legváratlanabb és legerősebb pontján oldja fel zeneileg az 4-6 kocsma tulajdonosát megformáló Borbiczki Ferenc, amikor elénekli a Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország című dalt. A jelenet nem válik giccsessé: az elfogadás és a közösségi összetartozás őszinte pillanatává emelkedik.

Egyszerre idézi meg a közös kulturális emlékezetet, a nemzeti pátosz ismerős ízét és azt a sajátos ön­iróniát, amelyben mindannyian magunkra ismerünk.