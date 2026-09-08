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Erős évadkezdés: 5 színdarab, amit nem érdemes kihagyni ősszel

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Ősszel sem maradunk izgalmas színházi bemutatók nélkül: regényből készült monodráma, nagyszabású musical, mai magyar fiatalokról szóló előadás és az 1956-os forradalmat megidéző darab is érkezik a budapesti színpadokra. Öt premiert választottunk az őszi kínálatból, amelyekre már most érdemes odafigyelni.

Ménes Márta
2026. 09. 08. 12:42
A 4-6 című darabot szeptember 26-án mutatják be a Vígszínházban Forrás: Vígszínház
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Fotó: Thália Színház/Juhász Éva

Amatőrök – Játékszín (október 17.)

Október 17-én mutatják be a Játékszínben az Amatőrök című vígjátékot, amelyben egy kiégett hollywoodi filmsztár és egy lelkes kisvárosi amatőr társulat találkozik. Jefferson Steel azt hiszi, élete nagy szerepe vár rá: Lear királyt alakíthatja Stratfordban. Csakhogy nem Shakespeare városába, hanem egy álmos kisvárosba érkezik, ahol a helyi színjátszók éppen a fennmaradásukért küzdenek. A találkozásból kezdetben sértődések, félreértések és komikus helyzetek sora következik, a bemutató közeledtével azonban a kölcsönös bizalmatlanságot lassan felváltja a tisztelet, majd a barátság. A darabot Horgas Ádám rendezi, aki a látvány- és videótervezésért, valamint a zenéért is felel. Az előadás érdekessége, hogy a Shakespeare-idézetek Vörösmarty Mihály Lear király-fordításából hangzanak el.

A főszerepben Hirtling István látható, mellette Lévay Viktória, Szerednyey Béla, Szőlőskei Timea, Vadász Gábor, Réti Adrienn és Gáspárfalvi Dorka játszik. 

Az Amatőrök olvasópróbája (Fotó: Kaszner Nikolett)

56 csepp vér – József Attila Színház (október 24.)

Október 24-én mutatja be a József Attila Színház az 56 csepp vér című musicalt, amely az 1956-os forradalom idején, egy kis határ menti településen játszódik. A történet középpontjában két fiatal, Júlia és Robi szerelme áll: a lány a hatalom oldalán álló családból érkezik, a fiú pedig egy kitelepített értelmiségi fia. Amikor október 23-án megérkezik a forradalom híre, mindkettőjüknek választania kell félelem és bátorság, alkalmazkodás és szabadság között.

A Pintér Tamás ötlete nyomán, Horváth Péter szövegével és verseivel, Mihály Tamás zenéjével született musicalt Olt Tamás rendezi. A produkcióban fiatal tánc- és színművészeti hallgatók is részt vesznek.

A bemutatónak külön jelentőséget ad, hogy a József Attila Színház a 2026/27-es évadban alapításának 70. évfordulóját ünnepli. Az intézmény 1956 óta önálló színház, így az évforduló és az 1956-os történetet feldolgozó musical különösen szorosan kapcsolódik egymáshoz.

A főbb szerepekben Fila Balázs, Pásztor Ádám, Horváth Csenge, Lukács Dániel, Kónya Merlin Renáta, Nemcsák Károly, Zöld Csaba és Pikali Gerda látható, Robi apját, Leart Sasvári Sándor vagy Chajnóczki Balázs alakítja.

Az 56 csepp vér olvasópróbája (Forrás: Facebook/József Attila Színház)

 

színházThália SzínházbemutatóVígszínház

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