Erős évadkezdés: 5 színdarab, amit nem érdemes kihagyni ősszel

Fotó: Thália Színház/Juhász Éva

Amatőrök – Játékszín (október 17.)

Október 17-én mutatják be a Játékszínben az Amatőrök című vígjátékot, amelyben egy kiégett hollywoodi filmsztár és egy lelkes kisvárosi amatőr társulat találkozik. Jefferson Steel azt hiszi, élete nagy szerepe vár rá: Lear királyt alakíthatja Stratfordban. Csakhogy nem Shakespeare városába, hanem egy álmos kisvárosba érkezik, ahol a helyi színjátszók éppen a fennmaradásukért küzdenek. A találkozásból kezdetben sértődések, félreértések és komikus helyzetek sora következik, a bemutató közeledtével azonban a kölcsönös bizalmatlanságot lassan felváltja a tisztelet, majd a barátság. A darabot Horgas Ádám rendezi, aki a látvány- és videótervezésért, valamint a zenéért is felel. Az előadás érdekessége, hogy a Shakespeare-idézetek Vörösmarty Mihály Lear király-fordításából hangzanak el.

A főszerepben Hirtling István látható, mellette Lévay Viktória, Szerednyey Béla, Szőlőskei Timea, Vadász Gábor, Réti Adrienn és Gáspárfalvi Dorka játszik.

Az Amatőrök olvasópróbája (Fotó: Kaszner Nikolett)

56 csepp vér – József Attila Színház (október 24.)

Október 24-én mutatja be a József Attila Színház az 56 csepp vér című musicalt, amely az 1956-os forradalom idején, egy kis határ menti településen játszódik. A történet középpontjában két fiatal, Júlia és Robi szerelme áll: a lány a hatalom oldalán álló családból érkezik, a fiú pedig egy kitelepített értelmiségi fia. Amikor október 23-án megérkezik a forradalom híre, mindkettőjüknek választania kell félelem és bátorság, alkalmazkodás és szabadság között.

A Pintér Tamás ötlete nyomán, Horváth Péter szövegével és verseivel, Mihály Tamás zenéjével született musicalt Olt Tamás rendezi. A produkcióban fiatal tánc- és színművészeti hallgatók is részt vesznek.