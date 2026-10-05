Csillagos ég: különleges égi jelenségek a következő napok éjszakai égboltján

A Jupiter a Naprendszer legnagyobb bolygója Fotó: NASA

A fogyatkozó Hold sarlóját ekkor, ebben a nappali időpontban -ha felhőtlen lesz az ég-, szabad szemmel is jól láthatjuk még. A szorosan a holdsarló mellette álló Jupitert azonban puszta szemmel már nem fedezhetjük fel a nappali fényben, ellenben egy kis kézi látcső, binokulár segítségével megpillanthatjuk a Hold szoros közelségébe került Jupitert is. A nappali fényviszonyok ellenére ha van binokulárunk, a látcsövet mindenféleképpen érdemes a holdsarló felé fordítani amelynek közvetlen közelségében felfedezhetjük a Jupitert is.

Fényes csillag a fogyó Hold sarlójánál

A Jupiter-Hold együttállás után, rögtön a rá következő napon, október 7-én szerdán egy újabb érdekes együttállást figyelhetünk meg, megfelelő időjárási körülmények esetén.

Október 7-én a fogyó Hold sarlója már csak 14%-os fedettségű lesz, amikor együttállásba kerül az Oroszlán csillagkép (Leo) alfájával, vagyis a konstelláció legfényesebb csillagával, a Regulus-szal.

Az Oroszlán (Leo) csillagkép térképe a konstelláció legfényesebb csillagaival, köztük a Regulus-szal Fotó: Torsten Bronger / Wikimedia Commons

A Regulus az Oroszlán csillagkép alfája, ami egyben az éjszakai égbolt egyik legfényesebb csillaga is egyben. A Napnál háromszor-négyszer nagyobb tömegű Regulus viszonylag fiatal fősorozatbeli B7V színképosztályú csillag; ennek az osztálynak a Regulus a Földhöz legközelebbi csillaga, ami 79 fényévre fekszik tőlünk. A Regulu egy többes csillagrendszer. A legszorosabb kísérője egy 0,3 naptömegűre becsült fehér törpe, a távolabbi kísérői, a Regulus B és C pedig szintén egy kettős rendszert alkotnak. A Regulus a +1,4 magnitúdó fényerejével a csillagos égbolt huszonkettedik legfényesebb csillagának számít. A rendszer nagyobb kísérője kézi látcsővel is megpillantható.

Az együttállás legszorosabb pozíciója október 7-én hajnali 3:40 -kor fog bekövetkezni; ekkor a Regulus mindössze 39 ívpercre áll majd a holdsarlótól. A fogyó Hold közelében lévő kékes színű csillag egyrészt a Holdhoz való közelsége, másrészt pedig a fényessége miatt könnyen azonosítható,

és a jelenség szépen fog látszani szabad szemmel is.

Ami még tovább fokozhatja a látvány szépségét, hogy a Hold 14%-os fedettsége miatt kitűnően látszani fog az úgynevezett hamuszürke fény, a Föld visszavert fénye, ami a Holdnak már az árnyékban lévő részét világítja meg halványan.