Rejtélyes idegenre bukkant a Mars-rover a vörös bolygó felszínén

Rejtélyes alakzatot fedezett fel a Mars felszínét négy éve kutató rover, a Perseverance. A fémes ásványokban gazdag sziklaformáció az anyagi összetétele alapján nem a Marson keletkezett, hanem egy, a világűr mélységeiből származó és a múltban a vörös bolygó felszínére zuhant kozmikus szikla.

Rejtélyes sziklaalakzatot fedezett fel a Jezero-kráterben a Perseverance marsjáró (Fotó: NASA/JPL-Caltech)

Rejtélyes sziklaformációt talált a Perseverance egy életnyomgyanús marsi helyszínen

A Perseverance űrszonda a 2021 elején, a Mars Jezero-kráterében történt landolása óta számos különböző kőzetet talált és vizsgált meg, köztük egy „póktojás” alakú sziklát, valamint egy oda nem illő „koponyát” és legutóbb egy bizarr „teknősalakú” képződményt.

A Jezero-kráter egykori folyódeltájának nyoma a folyékony víz múltbéli jelenlétére utal (Fotó: NASA/JPL-Caltech)

A Perseverance 2021. február 18-án érte el a Mars felszínét, a szakértők által előzetesen kiválasztott Jezero-kráter területén. A rover elsődleges feladata a marsi életnyomok utáni kutatás. A tudósok a Jezero-krátert tartják a legtökéletesebb helyszínnek az ősi mikrobális marsi életnyomok kutatásához. A 45 kilométer átmérőjű és jelenleg teljesen száraz medence a múltban egy aktív folyó deltavidéke volt, amelynek vize a kráter területét kitöltő egykori tóba ömlött.

Némely megvizsgált kőzet analízise meglepő eredményt hozott, így például nemrégiben furcsa csomókat találtak az egyik szerves anyagokban gazdag mintában, ami a Marson korábban létezett földönkívüli élet egyik „legtisztább jele” lehet – írja a Live Science tudományos hírportál.

A Perseverance által eddig megvizsgált összes kőzetnek egyetlen közös vonása volt, mégpedig az, hogy kivétel nélkül a Marsról származnak.

De szeptember 19-én, a marsjáró küldetésének 1629. napján, a vándorló robot egy rendkívül furcsa kinézetű sziklára bukkant, miközben Jezero-kráter Vernodden nevű területét vizsgálta. A szokatlan, körülbelül 80 centiméter átmérőjű sziklát Phippsakslának nevezték el, s valószínűtlen a marsi eredete.

A világűr mélyéről érkezhetett a Marsra a különleges kozmikus vándor

„Ezt a formációt a körülötte lévő alacsonyan fekvő, lapos és töredezett kőzetektől eltérő megjelenése alapján azonosították érdeklődésre számot tartó célpontként” – írja Candice Bedford, a Purdue Egyetem Bolygótudományi Tanszékének geokémikusa és ásványkutatója a NASA kapcsolódó közleményében. A környezetétől eltérő furcsa alakzat összetételének elemzése kimutatta, hogy magas a vas- és nikkelkoncentrációja, ami teljesen szokatlan a marsi kőzetekben.