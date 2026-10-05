„Nekem is több szokott maradni, ha nem adom oda a gyereknek a zsebpénzt” – a kommentelők nem ünnepelték Kármán András győzelmi jelentését

Milyen áron javultak a számok?

Több kommentelő azt kérdezte, hogy a kedvezőbb szeptemberi adat mögött mennyi elhalasztott állami beruházás és ki nem fizetett számla áll. Mint írta, a kormány kevesebbet költött, de a következő kabinetnek kell majd megfizetnie ennek árát. Mások azt kifogásolták, hogy a megtakarítást a beruházások befagyasztásával, illetve a vállalások elhalasztásával érték el.

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„Mennyi projekt van befagyasztva, leállítva? Ha nincs kifizetés, akkor több a pénz” – vetette fel az egyik hozzászóló. Egy másik arra volt kíváncsi, hogy a közölt számhoz mennyi visszatartott állami beruházás és a gazdaságból hiányzó pénz vezetett.

A megszorításokat is számonkérték

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A hozzászólásokban többször visszatérő szempont volt, hogy a javuló költségvetési adat mellett a lakosság magasabb árakkal és elmaradó támogatásokkal szembesül. Egy kommentelő emlékeztetett, hogy a gázolaj literje körülbelül száz forinttal drágább, mint egy évvel korábban. Volt, aki csak ironikusan megjegyezte, hogy a kedvező számok után könnyebb lesz-e megindokolni a megszorításokat.

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Egy kommentelő azt vélelmezte, hogy azért tud több pénzt megtartani a kabinet, mert nem teljesíti korábbi ígéreteit. Egy másik hozzászóló a megígért jóléti intézkedéseket kérte számon: a családi pótlék megduplázását, az iskolakezdési támogatást, az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentését, a béremeléseket és a nyugdíjasoknak ígért támogatást sorolta fel.

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Növekvő hiánycél és államadósság

A kommentelők azzal is szembesítették Kármán Andrást, hogy a kormány a korábbi 3,7 százalék helyett már 7,5 százalékos GDP-arányos hiánnyal számol.

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Egy hozzászóló azt kérdezte, miként nevezhető sikernek a költségvetés helyzete, ha közben az államadósság is emelkedik. A módosított költségvetési pálya valóban 7,5 százalékos hiánnyal és a tavaly év végi 74,6 százalék után 77,5 százalékos GDP-arányos államadóssággal számol. A kormány közlése alapján kormányváltás nélkül a deficit 8,3 százalékra emelkedett volna, ezt azonban az előző kabinet választások előtti költekezésével és fedezet nélküli vállalásaival magyarázza.