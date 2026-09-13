Vaddisznók tarolták le Miskolcot, valami megmagyarázhatatlant találtak a földszinten – Kihírdették a 22. CineFest díjazottjait

A CineDocs díjat a spanyol A Föld csendje című oknyomozó dokumentumfilm vihette haza. Forrás. CineFest

A további díjatottak között egy német thriller tarolt

A régiónk filmjeire fókuszáló V4+ szekció díját a bolgár Álomkaland kapta: a zsűri egy összetett közösség aprólékos, hiteles és mély ábrázolását, valamint az érzékeny, karakterközpontú történetmesélést értékelte. Valeska Grisebach rendezőt nem először méltatták a CineFesten: 2017-ben a Western című filmjével a fesztivál fődíját, a Pressburger-díjat nyerte el.

A CineNewWave díját a Halhatatlanok (r.: Nagyistók Edit) kapta a magával ragadó filmélményért, a hiteles társadalomábrázolásért, a feszes vágásért, a lenyűgöző képi világért és ritmusért, valamint a kiváló színészi játékért.

A CineDocs díjat a spanyol A Föld csendje (r.: Frank Gutiérrez), egy olyan oknyomozó dokumentumfilm vihette haza, amely erőteljesen mutatja be a környezetvédelemért folytatott küzdelem hatását és tragikus következményeit.

A Fantazma nevű új versenykategória azokat a formailag vagy gondolatilag merész filmeket fogta csokorba, amelyek kimozdítják a nézőt a komfortzónájából. A kategóriában a francia Szikrázó csók (r.: Pierre Salvadori) nyert: a zsűri véleménye szerint gyönyörűen kidolgozott történet a szerelemről és a szerelembe esésről.

A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége (FIPRESCI) és az Ökumenikus Zsűri egyaránt a Vádemelés című német filmet ismerte el.

Az előbbi zsűri indoklása szerint Faraz Shariat rendező a thriller és a tárgyalótermi dráma elemeit felhasználva érzelmi hullámvasútra ülteti fel a nézőjét, és új nézőpontot kínál a privilégiumok, a korrupció és az igazság valódi jelentéséről.