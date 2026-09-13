A Tisza-kormány leggyengébb láncszeme lett Lőrincz Viktória

Tisza-sziget-alapítóból országgyűlési képviselő



Lőrincz Viktória a kezdetektől szimpatizált Magyar Péterrel, de az igazi

tiszás karrierje 2025 márciusában indult el, amikor részt vett a Zselic Kapuja Tisza-sziget létrehozásában. Ezt követően kampányolt a Nemzet hangja szavazások idején, újságot terjesztett és jótékonysági akciókban tűnt fel. A kadarkúti politikus tevékenységére a Tisza országos vezetői is felfigyeltek, így részt vehetett a párt 2025 őszén megrendezett előválasztásán, amit végül meg is nyert. Igaz, nem a Kadarkutat is magába foglaló Somogy 02-es egyéni választókerületben, hanem a kaposvári központú 01-es körzetben győzött,

ami komoly feszültséget okozott a jelenlegi vidék- és településfejlesztési miniszter és legfőbb riválisa, Kertész Zoltán között: egy utóbbihoz kötött Facebook-oldal az előválasztás második fordulójában kampánytémává tette a képviselőjelölt-aspiránsok hovatartozását, amit Lőrincz Viktória köre tisztességtelen és aljas húzásnak nevezett.

A 2026-os év nem indult jól Lőrincz Viktória számára: a 2021-es rágalmazási per nyilvánosságra kerülése, valamint a politikus habitusával és hiányos helyismeretével kapcsolatos problémák miatt állítólag a lecserélése is felmerült a Tisza pártközpontjában. Mindez végül nem történt meg. A választási kampány hajrájában szintén nehéz pillanatokat élt át a tiszás politikus,

az Ellenpont április 4-i cikke szerint ugyanis „Lőrincz Viktória egy olyan lakást szerzett meg minimális összegért, amelyet egy devizahitel-károsult családtól vettek el a végrehajtók”.

A portál részletesen ismertette az esetet, mely szerint „a nagyatádi család kálváriája 2017-ben fordult végzetesre, amikor a tulajdoni lap szerint Petényi Antal végrehajtó megindította az eljárást a több mint hatmillió forintos tőkekövetelés miatt. Az igazán gyomorforgató fejezet 2018 nyarán kezdődött. A dokumentum II/5. pontja rögzíti, hogy az ingatlant árverés útján szerezte meg az OTP Faktoring. Itt jön a képbe a precíz időzítés: alig telt el fél év, és a 31153/5/2019.02.14 számú határozattal Lőrincz Viktória (1/3 részben) és üzlettársa, Farkas János (2/3 részben) adásvétel útján máris tulajdonosokká váltak. A piaci adatok alapján egy ilyen nagyatádi panellakás akkoriban 5–7 millió forintot ért, ám a követeléskezelőtől – belső információk alapján – vélhetően 3,5-4,5 millió forintért, tehát akár féláron juthattak hozzá. […] Nem csoda, hogy tiszás jelöltté válását követően szabadulni akart a lakástól. A legfrissebb, 2026. márciusi tulajdoni lap azonban leleplezi a kapkodást. A dokumentumon szereplő széljegyzet (339273/2026.03.12) tanúsítja, hogy éppen ezekben a napokban próbálják eladni a lakást.”

A nagyatádi ingatlan eladásáról nincs perdöntő bizonyíték, annyi azonban bizonyos, hogy már nem szerepel a vidék- és településfejlesztési miniszter 2026. május 26-án aláírt vagyonnyilatkozatában.

A negatív hírek végül nem ártottak Lőrincz Viktóriának. A politikus az április 12-i országgyűlési választáson a Tisza országos listájánál is jobb eredményt elérve, 57,45 százalékkal győzött a kaposvári központú Somogy 01-es egyéni választókerületben.