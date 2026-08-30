Újabb helyettes államtitkár távozik a Tisza-kormány egyik minisztériumából

Sikeres jegyző volt

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium (VTM) helyettes államtitkárai közül az M. R. monogram Mészáros Renátára – a területi közigazgatás modernizációjával kapcsolatos szakmai feladatokért felelős helyettes államtitkárra illik.

Meszáros Renáta június 28-től tölti be mostani beosztását, korábban, 2011-től Kaposmérőn látott el jegyzői feladatokat. Prukner Gábor polgármester a miniszériumi kinevezése kapcsán komoly tudással rendelkező szakembernek írta le a település közösségi oldalán Mészáros Renátát.

Volt, akit le is tagadtak

Megjegyzendő, hogy már az első száz nap idején is távoztak már vezetők, jó példa erre, hogy kevesebb mint két hónappal a Tisza kormányalakítása után lecserélték a Honvédelmi Minisztérium (HM) kabinetfőnökét, Stefán Attilát.