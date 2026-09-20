Mourinho kinyomtatott fényképekkel szállt bele a bíróba, Simeone nem hagyta szó nélkül
Nem ért véget a lefújással az Atlético Madrid–Real Madrid rangadó a La Liga hetedik fordulójában. A hazaiak 2-1-es győzelme után José Mourinho kinyomtatott fényképekkel érkezett a sajtótájékoztatóra, és keményen nekiment a játékvezetésnek, Diego Simeone pedig nem hagyta szó nélkül kollégája kirohanását. Simeone szerint „nem mindent lehet, még akkor sem, ha Mourinhónak hívnak”.
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