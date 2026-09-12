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Orbán Viktor: A Fidesz elnöksége jövő héten dönt a nemzeti ellenállás elindításáról

Orbán Viktor: A Fidesz elnöksége jövő héten dönt a nemzeti ellenállás elindításáról

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A Fidesz elnöke a 25. kötcsei piknikre érkezve válaszolt a sajtó kérdésire. Többek között szó esett a párt jövő heti elnökségi üléséről, amelyen döntenek a nemzeti ellenállásról, szóba került az elmúlt 16 év kormányzati teljesítménye, valamint a mozaikjobboldal gondolata is.

Máté Patrik
2026. 09. 12. 14:40
Fotó: Ladóczki Balázs
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Húsz évente egy vereség

Az elmúlt évek kormányzása kapcsán Orbán Viktor úgy értékelt, hogy

16 fantasztikus év van Magyarország mögött, egy polgári-nemzeti kormányzás eredményeképpen.

Emlékeztetett, hogy 2010-ben Magyarország gyarmati sorban volt, azonban sikerült egy független-szuverén országot létrehozni. Megjegyezte, hogy nyertek egymás után négy választást, majd húsz év után egyet elvesztettek.

Azt kívánom a jobboldalnak, hogy minden húsz évben egyszer veszítsen választást

– fogalmazott Orbán Viktor. A Tisza-kormányzására vonatkozó kérdésre azt mondta: minden jó, amit nem változtattak meg.

A Békés Márton által megfogalmazott mozaikjobboldalról a pártelnök tudatta: a jobboldal mindig is mozaik volt. Megjegyezte, hogy a jobboldal csak három dologban értett egyet (szabadság, szuverenitás, hagyományok), a többiben mindig sokszínű volt.

 

 

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