Orbán Viktor: A Fidesz elnöksége jövő héten dönt a nemzeti ellenállás elindításáról

Húsz évente egy vereség

Az elmúlt évek kormányzása kapcsán Orbán Viktor úgy értékelt, hogy

16 fantasztikus év van Magyarország mögött, egy polgári-nemzeti kormányzás eredményeképpen.

Emlékeztetett, hogy 2010-ben Magyarország gyarmati sorban volt, azonban sikerült egy független-szuverén országot létrehozni. Megjegyezte, hogy nyertek egymás után négy választást, majd húsz év után egyet elvesztettek.

Azt kívánom a jobboldalnak, hogy minden húsz évben egyszer veszítsen választást

– fogalmazott Orbán Viktor. A Tisza-kormányzására vonatkozó kérdésre azt mondta: minden jó, amit nem változtattak meg.

A Békés Márton által megfogalmazott mozaikjobboldalról a pártelnök tudatta: a jobboldal mindig is mozaik volt. Megjegyezte, hogy a jobboldal csak három dologban értett egyet (szabadság, szuverenitás, hagyományok), a többiben mindig sokszínű volt.