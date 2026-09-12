Orbán Viktor bejelentkezett Kötcséről
A polgári-konzervatív oldal hagyományos szeptemberi találkozója a kötcsei piknik, amit idén 25. alkalommal rendeznek meg. Az eseményen zárt körben tart helyzetértékelést tart Orbán Viktor, aki már bejelentkezett a Dobozy-kúriából.
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