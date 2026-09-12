Kötcse: ahol Orbán Viktor évről évre stratégiát hirdet

A kerítés a szuverenitás jelképe

Orbán Viktor a következő évi parlamenti voksolás tétjéről, a változó világrendről és Emmanuel Macron francia elnök Európa-politikai elképzeléseiről is beszélt 2017-ben Kötcsén. A belpolitikai üzenet ennél egyszerűbb volt: meg kell védeni a határkerítést és az előző hét év eredményeit. A kerítés ekkorra már túlmutatott a fizikai és jogi határzárnál. A Fidesz politikai kommunikációjában a szuverenitás, a migrációellenesség és az önálló magyar döntéshozatal jelképévé vált.

Értékek és kultúrák küzdelme

2018-ban a Fidesz ismét kétharmados győzelmet aratott. A júniusi kötcsei találkozó már a következő nagy politikai csatáról szólt, a 2019-es európai parlamenti választásról. Orbán Viktor akkori értelmezése szerint az EP-választás „értékek és kultúrák küzdelme” lesz. Ez a megközelítés azért volt fontos fordulat, mert a miniszterelnök itt már egyre inkább kulturális narratívába helyezte a politikai konfliktusokat. A nyers materiális szempontok – az adók, a bérek alakulása, a gazdaságpolitika – helyett arról beszélt kormányfő, hogy milyen legyen Európa jövője, kulturális identitása, miért fontos a család és a nemzet szerepe.

A következő kötcsei találkozó már az euró­pai parlamenti választás után és az önkormányzati választás előtt zajlott. A kiszivárgott információk szerint Orbán Viktor beszédének fő pillérei között szerepelt a nemzetépítés, a családpolitika és a külpolitikai környezet változása. Szóba került a német gazdaság lassulásának veszélye is. Ugyan 2019-ben még prosperitás jellemezte Európát és hazánkat is, de már láthatók voltak a veszélyek úgy is, hogy természetesen a következő évben kitört világjárvánnyal akkor még senki nem számolhatott. Kötcsén és általában is Orbán Viktor nagyobb horderejű beszédeiben egyre nagyobb hangsúlyt kapott a gazdaság és a geopolitika kapcsolatának bemutatása és a világpolitika értelmezése.

A koronavírus-járvány 2020-ban megszakította a hagyományt, elmaradt a kötcsei találkozó, ezért és az újabb ország­gyűlési választás közeledte miatt egy év múlva a szokásosnál is nagyobb várakozás előzte meg a rendezvényt. A 2021-es piknik már egyértelműen a 2022-es választási küzdelem felvezetése volt. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója később úgy foglalta össze az ott ismertetett stratégiát:

Mi győzünk, ők veszítenek.

Orbán Viktor beszédének középpontjában a járványkezelés, a migráció, a családpolitika és a választás állt. A résztvevői beszámolók szerint hangsúlyozta a politikai stabilitást és azt, amit „magyar hivatásnak” nevezett.

A miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy a kormányoldal mindenben jobb, mint az ellenzék. Szerinte az a baj, hogy az ellenzék nem is érti, hogy mi az a „magyar hivatás”, mert „ahol nálunk küldetés van, náluk nincs semmi” – idézte fel az egyik résztvevő Orbán Viktor szavait. Ismert, hogy néhány hónappal később a Fidesz–KDNP újabb kétharmados győzelmet aratott, tehát ismét érvényesült Orbán Viktor előrejelzése.

A következő találkozó 2022 szeptemberében már az orosz–ukrán háború árnyékában zajlott, Európában energiaválság bontakozott ki, miután az unió szankciókat vezetett be Oroszország ellen. A Fidesz elnöke a sajtóban kiszivárgott információk szerint azzal számolt, hogy az ukrajnai háború akár 2030-ig is elhúzódhat.

Az is kiderült, hogy Orbán Viktor a nemzeti együttműködés rendszerének nemzetközi kiterjesztését is szóba hozta, ami azt jelentette, hogy a magyar konzervatív politikai modell mintaként szolgálhat más országoknak is, akikkel nemzetközi szövetségi hálót lehet létrehozni.

Nagy és erős Magyarország

A következő évben Kötcsén a miniszterelnök újabb hosszú távú stratégiát vázolt a hallgatóságnak. A résztvevőkre hivatkozó sajtóbeszámolók szerint azt mondta, hogy saját politikai tervét 2034-ig tolja ki. A korábbi 2030-as céldátum módosítását azzal magyarázta, hogy

a koronavírus-járvány és a háború négy évet elvett a tervekből.

De ennél fontosabb volt a 15 pontos nagy terv, amelynek célja, hogy Magyarország legyen nagy, erős és gazdag, és „tiszteljen minket a világ”. A tervben szerepelt demográfiai fordulat, munkaalapú gazdaság, modern ipari Magyarország, illetve az, hogy hitelfelvevő helyett hitelező országgá váljunk.

Szó esett a külföldön is terjeszkedő magyar vállalatokról, a hazahozott profitról, hadseregfejlesztésről, digitális állampolgárságról és energetikai önellátásról is. Orbán Viktor történelmi párhuzammal is szemléltette a célkitűzést: olyan erős Magyarországot, mint amilyen a kiegyezés korában volt.

A kötcsei gondolkodás itt ismét visszatért ahhoz, ami már 2009-ben is jellemezte: nem egy költségvetési évben, nem egy választási ciklusban, hanem történelmi korszakban mérte a politikát a miniszterelnök.

Gazdasági semlegesség

2024-ben újabb olyan fogalom hangzott el Kötcsén, amely később a kormányzati kommunikáció részévé vált: a gazdasági semlegesség. Orbán Viktor gondolatmenetének kiindulópontja az volt, hogy a világgazdaság ismét blokkokra szakadhat. Az Egyesült Államok és Kína közötti verseny, az orosz–ukrán háború, az euró­pai gazdaság problémái és a globális ellátási láncok átalakulása egy olyan világot hozhat létre, amelyben

Magyarországra egyre nagyobb nyomás nehezedik: válasszon Kelet és Nyugat között.

Az orbáni válasza erre az volt: nem kell választani. Magyarországnak egyszerre kell képesnek lennie nyugati és keleti gazdasági kapcsolatok fenntartására. A gazdasági semlegesség öt területét jelölte meg: finanszírozás, beruházás, piac, technológia és energia.

A mögöttes, átfogó politikai gondolat pedig ismét a szuverenitás volt. Magyarország – Orbán Viktor értelmezésében – akkor lehet sikeres, ha a lehető legtöbb irányban megőrzi saját mozgásterét.

Az első nyilvános beszéd

A 2025-ös kötcsei találkozó rendhagyónak ígérkezett, hiszen első alkalommal kinyitották a rendezvényt, Orbán Viktor beszédét élőben közvetítették. Maga a kormányfő is érzékeltette, hogy ez megváltoztatja a találkozó természetét. Azzal kezdte: mindenkit a „győzelmi terv 2026” érdekel, de mivel immár mindenki látja és hallja a rendezvényt, a korábbi kötcsei stílus egy része elmarad.

Kötcse 2025. Fotó: PMA

Kötcse addigi varázsát és erejét éppen az adta, hogy Orbán Viktor nem a nyilvánosság előtt beszélt. Tavaly azonban már egyszerre szólt a saját politikai közösségnek és az egész országnak.

A 2025-ös beszéd központi gondolata ismét a világrend átalakulása volt. Orbán Viktor sorra vette azokat a kérdéseket, amelyeket saját állítása szerint egy évvel korábban Kötcsén tettek fel: az amerikai politika változását, Németország helyzetét, Franciaország kormányzati válságát, a V4-ek jövőjét, Ukrajnát és a BRICS erősödését. Az állítás egyértelmű volt: a régi világrend felbomlóban van. A globalizáció korábbi modellje helyett ismét nagyhatalmi verseny, gazdasági blokkok és geopolitikai érdekek határozzák meg a világot.

Természetesen a geopolitika mellett a beszéd másik hangsúlyos része a következő országgyűlési választás volt. Orbán Viktor szokatlanul kemény üzenetet intézett saját politikai közösségéhez, kijelentette: „Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek.”

Kötcse jelentősége az időtáv

A hagyományos kötcsei piknik nem kizárólag Orbán Viktor monológjainak története. A rendezvény mindig is a Fidesz körüli politikai, kulturális és értelmiségi hálózat találkozóhelye volt.

Kötcse így egyszerre töltött be több funkciót: politikai évadnyitó, stratégiai műhely, elittalálkozó, belső visszacsatolási fórum és közösségi rítus. Éppen ez különböztette meg egy hagyományos pártrendezvénytől.

A 2009-es Kötcsén Orbán Viktor egy újonnan tervezett politikai korszakról beszélt, a következő másfél évtizedben a találkozók jelentős része már ennek a korszaknak az építéséről, stabilizálásáról és ideológiai meghatározásáról szólt. Kötcse valódi jelentősége az időtáv. Orbán Viktor itt újra és újra megpróbálta meghatározni, mi következik, de nem a jövő héten, nem is feltétlenül a következő költségvetésben. Sokszor még csak nem is a következő választáson, hanem öt, tíz, húsz év múlva.

Ez köti össze a 2009-es centrális politikai erőteret a 2015-ös ideológiai fordulattal, a 2016-os hosszú kormányzás gondolatával, a 2022-es geopolitikai vízióval, a 2023-as 2034-es horizonttal és a 2024-es gazdasági semlegességgel. Az egyes jóslatok és várakozások természetesen nem egyformán igazolódtak. De nem is ez Kötcse politikai jelentőségének a lényege. Sokkal inkább az, hogy itt lehetett az egyik legtisztábban látni, hogyan gondolkodik Orbán Viktor a kormányzásról, a politikai hatalomról, Magyarországról és a világról. Ezért lett egy néhány száz lelkes somogyi település neve politikai fogalom és ezért figyeli a magyar nyilvánosság több mint húsz éve minden szeptemberben a Dobozy-kúria kapuját. Kötcsén nem csak azt érdemes keresni, mi történik aznap. Azt is, hogy mi történhet utána.

Erős mondatok Orbán Viktortól

2009: „Annyi azonban bizonyos: megvan a reális lehetősége annak, hogy a magyar politika következő tizenöt-húsz évét ne a duális erőtér határozza meg […] Ehelyett huzamosan létrejön egy nagy kormányzó párt, egy centrális politikai erőtér.”

2013: „Nekünk azonban egyszer és mindenkorra le kell zárnunk azt a korszakot, amelyben nyerészkedni tudtak az energiaszolgáltatók az embereken.”

2014: „A gazdaságban galambok leszünk, a védelemben sasok. Galambokként hirdetjük a gazdasági békét a konfliktusban, mert a szembenállás senkinek nem érdeke. […] A magyar határnál nem engedünk át senkit, erős védelmi vonala leszünk a NATO-nak.”

2015: „Az egész menekültügy, az egész népvándorlás […] megfelelő látószögből nem más, mint a liberalizmus identitásválsága. Ez az első jó identitásválság, amit átélek.”

2016: „Amit ma az ellenfeleink képviselnek, annak semmi köze a nagy liberális elődök gondolataihoz, az puszta nihilizmus.”

2021: „Még akkor is, hogy ha az EU szétesik, mi ott leszünk az utolsók között, tartjuk az utolsó gerendát, és azon fogunk dolgozni, hogy a szétesést megállítsuk és visszafordítsuk.”

2024: „Mi sose ígértük az embereknek azt, hogy minden problémájukat megoldjuk. Sose ígértük, hogy megváltjuk őket. Egy dolgot ígértünk, hogy mi itt leszünk velük. Ha fúj, ha esik, mi itt leszünk velük.”

Ismét zárt kapuk mögött

A 25. kötcsei találkozót szeptember 12-re hívták össze, az idei esemény jelmondata: Az idő igaz, s eldönti, ami nem az. A Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) szombati rendezvényén ismét Orbán Viktor lesz a fő szónok, és a régi rend szerint zárt kapuk mögött osztja meg gondolatait a meghívottakkal.

Az elmúlt évekhez képest most egészen más politikai klímában érkeznek Kötcsére a vendégek, ismét ellenzéki szerepben lép a hallgatóság elé a Fidesz elnöke. Ezért minden bizonnyal szó esik majd a Dobozy-kúriában az elmúlt 16 év politikai korszakának értékeléséről, amely április 12-én lezárult. Orbán Viktor a saját szerepéről és a jobboldali közösség újjáépítéséről is megoszthatja elképzeléseit az egybegyűltekkel.

A PMA főigazgatója lapunk múlt heti számában azt nyilatkozta, hogy nem nosztalgiatalálkozót szerveznek, pedig a 25. jubileumi alkalom erre is lehetőséget adna. Beszélni fognak a szabadság és az alkotmányosság helyzetéről, arról, mi történik azokkal az intézményi és társadalmi eredményekkel, amelyeket az elmúlt tizenhat évben felépítettek, és természetesen arról is, hogyan tovább. Lesz jogi-alkotmányossági megközelítés, szóba kerül az országépítés öröksége, a polgári közösség, értelmiség helyzete, végül pedig szükségsze­rűen a jövő. Kötcse igazi kérdése idén az lesz:

hogyan tovább?

– fogalmazott Kavecsánszki Ádám.

Évek és mottók

2004. 09. 03. – Nemzetstratégia 2004

2005. 09. 03. – Hajrá, Kötcse!

2006. 09. 09. – 1956 jövője

2007. 09. 08. – A szabadságok és magunk védelméről

2008. 09. 06–07. – Hol a hatalom?

2009. 09. 05. – Kultúr (a) válságban

2010. 05. 30. – Új kezdet

2010. 09. 04. – Nemzeti kormányzás

2011. 06. 05. – A nemzeti kormányzás első éve

2011. 09. 10. – Ki tartozik kinek?

2012. 09. 08. – Félidőben

2013. 09. 15. – Amit elvégeztünk, és amit nem…

2014. 09. 06. – Új ciklus kapujában

2015. 09. 05. – Polgári Magyarország 2015 – esélyek és veszélyek

2016. 09. 10. – Quo vadis, Európa – avagy Európa az európaiaké?

2017. 09. 02. – Választások előtt

2018. 06. 03. – Új kormány

2018. 09. 08. – A kereszténydemokrácia megújulása Európában

2019. 09. 07. – Kormányzás és önkormányzás

2021. 09. 04. – Cum Deo pro Patria et Libertate

2022. 09. 10. – Legyen béke, szabadság és egyetértés!

2023. 09. 09. – Ahol a haza, ott a szabadság!

2024. 09. 07. – Legyen béke már!

2025. 09. 07. – Hajrá, Magyarország!

2026. 09. 12. – Az idő igaz, s eldönti, ami nem az.