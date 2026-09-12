Orbán Viktor Kötcsén: Négy hazugsággal jutott hatalomra Magyar Péter, megteremtve az „újkommunista digitális tanácsköztársaságot"

Vége a türelemnek

Orbán Viktor a beszédben a kormányváltás óta eltelt első száz napot is értékelte.

Eltelt 100 nap. Eddig türelmet mutattunk. (…) Nekünk harcolni kell”, és a jobboldal feladata az, hogy készen álljon. Közös nyelv, közös ügyek, egységes nemzeti tábor!

– hangsúlyozta a beszámoló szerint.

A Fidesz elnöke a feladatok között nevezte meg, hogy a jobboldalnak „fel kell rajzolnia az újkommunista rendszer természetrajzát”, le kell lepleznie a Tisza hazugságait, és alternatívát kell mutatni.

Vasárnap Orbán Viktor a Hír TV-n ad interjút

A polgári-konzervatív oldal hagyományos szeptemberi találkozója a kötcsei piknik, amit idén 25. alkalommal rendeztek meg. Az eseményen zárt körben tartott helyzetértékelést tart Orbán Viktor, aki Kötcsére érkezve nyilatkozott a sajtó jelen lévő képviselőinek is. A Fidesze elnöke kérdésre elmondta, hogy vasárnap a Hír TV-nek fog interjút adni, ahol részletesen beszél a korábban meghirdetett nemzeti ellenállásról, valamint arról, hogy mit mondott Kötcsén. Az interjúról a Magyar Nemzet élőben számol majd be.