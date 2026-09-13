Orbán Viktor pontosan tudja merre halad az ország, Kötcsén kijelölte a jobboldal célját is

Dornfeld László. Fotó: M1 Híradó

Fő küldetés a szuverén Magyarország megőrzése

A kötcsei Polgári Piknikről és Orbán Viktor beszédének néhány részletéről az atv.hu írása alapján lapunk is beszámolt. Orbán zárt körben elhangzott beszéde szerint többek között arról beszélt, hogy a jobboldal legfontosabb feladata, hogy ellenzékből ismét kormányra kerüljön. A volt miniszterelnök kitért rá,

a jobboldal politikai küldetése változatlan, vagyis egy szuverén Magyarország megteremtése és megőrzése. A Fidesz elnöke ismét a „nem leszünk gyarmat” gondolatát állította szembe az általa felvázolt ellenzéki politikával.

A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, hogy a Tisza Párt célja, hogy „ismét gyarmatot csináljon Magyarországból”, a választást pedig négy hazugsággal nyerte meg: a gödi akkumulátorgyár-, a Zsolti-bácsi és a korrupciós vádakat, valamint az alaptalan anyagi ígéreteket említette. További részletekről itt olvashatnak.

Orbán Viktor a HírTV-n

A volt miniszterelnök a kötcsei piknik után a HírTV-nek is interjút adott. Ezt ma este 21 órától tekinthetik meg.







