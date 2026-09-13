Orbán Viktor pontosan tudja merre halad az ország, Kötcsén kijelölte a jobboldal célját is

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Harcias, energikus és felkészült Orbán Viktort látott Kötcsén Dornfeld László. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Magyar Nemzetnek elmondta, a Fidesz elnökének beszédéből számára az derült ki, hogy nem adta fel a küzdelmet: a jobboldal újraépítésére készül, és 2030-ban már a Tisza leváltását célozta meg.

Pámer Dávid
2026. 09. 13. 12:21
Orbán Viktor Kötcsén 2026
Forrás: FIDESZ
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Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Forrás: Youtube/M1 Híradó
Dornfeld László. Fotó: M1 Híradó

Fő küldetés a szuverén Magyarország megőrzése

A kötcsei Polgári Piknikről és Orbán Viktor beszédének néhány részletéről az atv.hu írása alapján lapunk is beszámolt. Orbán zárt körben elhangzott beszéde szerint többek között arról beszélt, hogy a jobboldal legfontosabb feladata, hogy ellenzékből ismét kormányra kerüljön. A volt miniszterelnök kitért rá, 

a jobboldal politikai küldetése változatlan, vagyis egy szuverén Magyarország megteremtése és megőrzése. A Fidesz elnöke ismét a „nem leszünk gyarmat” gondolatát állította szembe az általa felvázolt ellenzéki politikával.

A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, hogy a Tisza Párt célja, hogy „ismét gyarmatot csináljon Magyarországból”, a választást pedig négy hazugsággal nyerte meg:  a gödi akkumulátorgyár-, a Zsolti-bácsi  és a korrupciós vádakat, valamint az alaptalan anyagi ígéreteket említette.  További részletekről itt olvashatnak

Orbán Viktor a HírTV-n

A volt miniszterelnök a kötcsei piknik után a HírTV-nek is interjút adott. Ezt ma este 21 órától tekinthetik meg. 


 


 

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