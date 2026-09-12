Magyar Péter megsértődött a kritikákra, szerinte lehet, hogy nem is kellett volna dízel-ártámogatás

Orbán Viktor egyértelmű választ adott az üzemanyagárakkal kapcsolatban a kötcsei találkozón Fotó: FIDESZ

A kötcsei polgári pikniken a kormány dízeles intézkedését érintő kérdésre válaszolva Orbán Viktor világossá tette: 500 milliárd forintot tettek félre az energiaválság kezelésére.

A javaslatunk az, hogy a védett árat, amit nem kellett volna kivezetni, vezessék vissza. Erre a fedezet ott van a költségvetésben, adják oda az embereknek

– jelentette ki.

Alamizsna a korábbi védett árhoz képest

Ismert, a kormány sokak számára csalódást keltő üzemanyagár-támogatási rendszert jelentett be pénteken. Egy átlagos család havi egyszer tankol – erről beszélt pénteki videónyilatkozatában a miniszterelnök, amikor megtette dízelügyi bejelentését. Magyar Péter azt közölte, hogy a maximum 150 lóerős dízelhajtású autók tulajdonosainak négy hónapon át havi ötezer forintot utal az állam – pontosabban az adóhivatal –, mégpedig azért, mert nagyon megugrott az üzemanyagár.

A fuvarozók felháborodtak

A nagyon korlátozott támogatotti kör miatt csalódottságát és értetlenségét fejezte ki a közösségi médiában péntek este közzétett közleményében a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE). A NiT Hungary azt közölte: 4800 fős tagságuknak elfogadhatatlan a miniszterelnök által bejelentett dízeltámogatási csomag. Úgy értékeltek, hogy Magyar Péter pénteki videós nyilatkozatával tovább súlyosbodik a hazai, csaknem 11 600 fuvarozó vesztesége, akik pedig a GDP négy százalékát adják és a hazai gázolaj-fogyasztás több mint felét tankolják.