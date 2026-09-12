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Orbán Viktor Kötcsén: Négy hazugsággal jutott hatalomra Magyar Péter, megteremtve az „újkommunista digitális tanácsköztársaságot"

Magyar Péter megsértődött a kritikákra, szerinte lehet, hogy nem is kellett volna dízel-ártámogatás

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Úgy látom, lehet, hogy nem kellett volna, mert nincs rá igény, és a magyar emberek azt mondják, hogy inkább kifizetik a piaci árat, legyenek normális fizetések, normális utak, normális szolgáltatások. Megtanultuk – üzent a dízel-ártámogatással elégedetlen autósoknak a miniszterelnök Veszprémből.

Baranyai Gábor
2026. 09. 12. 19:46
Fotó: Hatlaczki Balazs
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Orbán Viktor Kötcsén 2026
Orbán Viktor egyértelmű választ adott az üzemanyagárakkal kapcsolatban a kötcsei találkozón Fotó: FIDESZ

A kötcsei polgári pikniken a kormány dízeles intézkedését érintő kérdésre válaszolva Orbán Viktor világossá tette: 500 milliárd forintot tettek félre az energiaválság kezelésére.

 

A javaslatunk az, hogy a védett árat, amit nem kellett volna kivezetni, vezessék vissza. Erre a fedezet ott van a költségvetésben, adják oda az embereknek

jelentette ki.

 

 

Alamizsna a korábbi védett árhoz képest

Ismert, a kormány sokak számára csalódást keltő üzemanyagár-támogatási rendszert jelentett be pénteken. Egy átlagos család havi egyszer tankol – erről beszélt pénteki videónyilatkozatában a miniszterelnök, amikor megtette dízelügyi bejelentését. Magyar Péter azt közölte, hogy a maximum 150 lóerős dízelhajtású autók tulajdonosainak négy hónapon át havi ötezer forintot utal az állam – pontosabban az adóhivatal –, mégpedig azért, mert nagyon megugrott az üzemanyagár. 

 

A fuvarozók felháborodtak

A nagyon korlátozott támogatotti kör miatt csalódottságát és értetlenségét fejezte ki a közösségi médiában péntek este közzétett közleményében a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE). A NiT Hungary azt közölte: 4800 fős tagságuknak elfogadhatatlan a miniszterelnök által bejelentett dízeltámogatási csomag. Úgy értékeltek, hogy Magyar Péter pénteki videós nyilatkozatával tovább súlyosbodik a hazai, csaknem 11 600 fuvarozó vesztesége, akik pedig a GDP négy százalékát adják és a hazai gázolaj-fogyasztás több mint felét tankolják.

Nem a fuvarozók az egyetlenek, akik tetszését nem nyerte el a miniszterelnöki bejelentés. Megszólalt az intézkedés kapcsán Szűcs Gábor is. A Fidesz frakcióvezető-helyettese és szóvivője úgy fogalmazott, a fuvarozók és az autósok háromnegyede semmit sem kap.

 


 

Magyar Péterországjárásminiszterelnöküzemanyagárak

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