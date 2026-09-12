A szabadság koalíciójának alapjait fektetik ma le Kötcsén + videó

A Fidesz nevének esetleges elengedéséről, illetve a párt új brand alatti újraszervezésének lehetőségével kapcsolatban lapunk kérdésére válaszolva Bóka János elmondta: a kötcsei találkozó „szépsége” éppen abban rejlik, hogy nem pártpolitikai kérdésekről, így nem pártnevekről vagy a pártok vezetéséről szól’’.

A rendezvény célja Bóka szerint az, hogy a magát egy politikai közösséghez tartozónak érző jobboldali közösség tagjai nyílt szellemi eszmecserét folytassanak arról, hogyan látják egymást, Magyarországot és a világot. Mint fogalmazott, a találkozó célja ennek a politikai közösségnek az egyben tartása és megerősítése, nem pedig a párt nevének megváltoztatásáról szóló vita.

Borítókép: Bóka János és Szűcs Gábor (Fotó: Mirkó István)