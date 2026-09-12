Megszólalt a kínai nagykövet Szijjártó Péter BYD-s igazolásáról, egyértelmű elvárásokat közölt

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A korábbi külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról.

Fischer Patrícia
2026. 09. 12. 13:34
Forrás: szijjarto.peter.official
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A nagykövet kiemelte azt is, hogy a BYD a helyi közösségekbe való integrációt is igyekszik erősíteni: együttműködik magyar egyetemekkel és szakképző intézményekkel, miközben a foglalkoztatás és az ellátási láncok lokalizációjának bővítésére törekszik.

Szijjártó Péter júliusban jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról, miután a BYD nemzetközi pozíciót ajánlott neki. A volt külgazdasági és külügyminiszter a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A BYD korábbi közlése szerint nem vesz részt a magyarországi vállalat napi irányításában.

Szijjártó PéterKínakinevezésBYD

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