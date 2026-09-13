idezojelek
Véleményváró

Az a fránya propaganda

Akkoriban kioktatta, eligazította, helyre tette a „propagandasajtót”, továbbá figyelembe is ajánlotta, valamint elmagyarázta, hogyan kell propagandát írni.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
2026. 09. 13. 5:35
Fotó: Hatlaczki Balazs
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Való igaz, hogy még mindig magas a felsőoktatási lemorzsolódás (részben anyagi okok miatt), de biztos, hogy ezt kell fejtegetni a Mandiner hasáb­jain? Nem arról kellene inkább beszélni, hogy mennyi mindent tett a kormány az elmúlt évek során, hogy mindenki a tehetségének megfelelő oktatásban részesüljön?

Biztos, hogy arról kell írni, hogy milyen sok diák veszítette el a munkáját, nem arról, hogy a kormány rögtön több döntést is hozott (Európában elsőként és talán a legkomplexebb csomaggal), hogy segítsen? […]

Az egész interjú apropóját az adta, hogy 20 év után hatalmas lépésként kiterjeszti a kormány a diákhitelezést a szak- és felnőttképzés területére, ezzel megduplázva a rendszert és újabb több százezer embernek segítve. Biztos, hogy az utolsó egy rövid kérdésnek kell erről szólnia? […]

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a Figyelőben és a Demokratában ma megjelent címlapinterjúimat (vagy a múlt heti Magyar Nemzet- és Magyar Hírlap-interjúkat), azokat jó szívvel tudom vállalni, és úgy gondolom, hogy azok az anyagok kellően informatívak és nem sikerpropagandaként hatnak, de beszámolnak az egyébként tényleg egyedülálló magyar modell eredményeiről és a diákok előtt álló lehetőségekről.

Üdvözlettel,

Magyar Péter”

Tehát MP (Magyar Posta? Ja, nem, a sajnálatos módon magyar miniszterelnök) akkoriban kioktatta, eligazította, helyre tette a „propagandasajtót”, továbbá figyelembe is ajánlotta, valamint elmagyarázta, hogyan kell propagandát írni, amely egyfelől bemutatja az Orbán-kormány (pardon, a tatárjárás) e téren elért egyedülálló eredményeit, másfelől mit tud ő jó szívvel vállalni.

Hamarosan felragyog a nap, amikor elmagyarázzuk neki, mi mit tudunk jó szívvel csinálni. Például vele.

mandinerminiszterelnökdiákhitel központinterjú

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekmandiner

Az a fránya propaganda

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekcdu

Rettegés az AfD-től

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekbrüsszel

Einstand a gyarmaton

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekvörös hadsereg frakció

Európa, én így nem szeretlek

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekalvilág

Bűnbánat-hamisítók

Néző László avatarja

Eddig az árulókat megvetéssel nézte a normális többség. Most olyan világ jött, amikor az árulás erény, dicsőség, kérkedni kell és lehet vele, az árulók büszkén viselik bélyegüket.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu