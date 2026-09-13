Az a fránya propaganda

Való igaz, hogy még mindig magas a felsőoktatási lemorzsolódás (részben anyagi okok miatt), de biztos, hogy ezt kell fejtegetni a Mandiner hasáb­jain? Nem arról kellene inkább beszélni, hogy mennyi mindent tett a kormány az elmúlt évek során, hogy mindenki a tehetségének megfelelő oktatásban részesüljön?

Biztos, hogy arról kell írni, hogy milyen sok diák veszítette el a munkáját, nem arról, hogy a kormány rögtön több döntést is hozott (Európában elsőként és talán a legkomplexebb csomaggal), hogy segítsen? […]

Az egész interjú apropóját az adta, hogy 20 év után hatalmas lépésként kiterjeszti a kormány a diákhitelezést a szak- és felnőttképzés területére, ezzel megduplázva a rendszert és újabb több százezer embernek segítve. Biztos, hogy az utolsó egy rövid kérdésnek kell erről szólnia? […]

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a Figyelőben és a Demokratában ma megjelent címlapinterjúimat (vagy a múlt heti Magyar Nemzet- és Magyar Hírlap-interjúkat), azokat jó szívvel tudom vállalni, és úgy gondolom, hogy azok az anyagok kellően informatívak és nem sikerpropagandaként hatnak, de beszámolnak az egyébként tényleg egyedülálló magyar modell eredményeiről és a diákok előtt álló lehetőségekről.

Üdvözlettel,

Magyar Péter”

Tehát MP (Magyar Posta? Ja, nem, a sajnálatos módon magyar miniszterelnök) akkoriban kioktatta, eligazította, helyre tette a „propagandasajtót”, továbbá figyelembe is ajánlotta, valamint elmagyarázta, hogyan kell propagandát írni, amely egyfelől bemutatja az Orbán-kormány (pardon, a tatárjárás) e téren elért egyedülálló eredményeit, másfelől mit tud ő jó szívvel vállalni.

Hamarosan felragyog a nap, amikor elmagyarázzuk neki, mi mit tudunk jó szívvel csinálni. Például vele.